Haddad confirma mais impostos sobre o diesel em 2024

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), confirmou em entrevista na noite desta terça-feira (26), que o governo federal vai reonerar o diesel a partir de janeiro do próximo ano. Tratam-se de tributações federais que estavam suspensas desde o último ano do governo de Jair Bolsonaro (PL).

De todo modo, o ministro frisou que esta reoneração não deverá ser sentida pelo consumidor final, muito porque nesta semana a Petrobras anunciou um corte nos preços do diesel. Tal redução, aliás, já está valendo oficialmente. Na prática, o corte indicado pela estatal vai anular o aumento do preço previsto para o diesel.

“A partir de 1º de janeiro tem a reoneração do diesel. Essa reoneração vai ser feita, estou confirmando que será. Mas o impacto é de pouco mais de R$ 0,30, e o impacto pela redução já anunciado pela Petrobras no mês de dezembro é mais de 50%”, disse Haddad a jornalistas, após reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).

“Se você comparar o preço do diesel com 1º de dezembro de 2023, você tem uma queda do preço da Petrobras mesmo com a reoneração. Não tem razões para [o posto de combustível] aumentar. Tem para diminuir”, seguiu Haddad.

“Pra todo mundo ficar atento, pra que alguém desavisado não aumente o preço dizendo que tem razões para aumentar”, falou o ministro.

Reoneração

A desoneração dos combustíveis foi uma medida tomada pelo então presidente Jair Bolsonaro em 2022. Aquela foi a maneira encontrada pelo governo de tentar reduzir os preços da gasolina, do diesel e do etanol em um contexto internacional de alta do petróleo.

Durante todo o ano de 2023, o governo Lula foi retomando aos poucos o processo de oneração destes combustíveis. Mas o impacto não foi muito sentido pelos motoristas justamente porque a medida foi acompanhada de um contexto internacional mais favorável, com redução nos preços do petróleo, o que possibilitou uma redução dos valores pela Petrobras.



Queda no Diesel começa hoje

A Petrobras anunciou oficialmente mais uma redução no preço médio do diesel vendido às distribuidoras. A informação foi confirmada por meio de nota divulgada no início da tarde desta terça-feira (26). A redução no valor médio começa a valer a partir desta quarta-feira (27).

Segundo o comunicado, a redução será de R$ 0,03 por litro no preço médio da venda do diesel A para as distribuidoras. Com isso, o valor ficará na casa dos R$ 3,48 por litro. Em termos percentuais, estamos falando de uma redução de 7,9%.

O comunicado da Petrobras

“O ajuste é resultado da análise dos fundamentos dos mercados externo e interno frente à estratégia comercial da Petrobras, implementada em maio de 2023 em substituição à política de preços anterior, e que passou a incorporar parâmetros que refletem as melhores condições de refino e logística da Petrobras na sua precificação”, disse a petroleira.

“Considerando a mistura obrigatória de 88% de diesel A e 12% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor terá uma redução de R$ 0,26 por litro e passará a ser, em média, R$ 3,06 a cada litro vendido na bomba”, prossegue a Petrobras.

A estatal ressaltou, no entanto, que o valor que será efetivamente cobrado ao consumidor final no posto poderá ser afetado por outros fatores. Podemos citar, por exemplo, a incidência de impostos, a mistura de biocombustíveis e as margens de lucro estipuladas pelos distribuidores e pelos revendedores.

“Dessa forma, o preço médio do diesel A S10 nas bombas poderá refletir valores entre R$ 4,63 e R$ 8,26 por litro, a depender do local de venda, considerando que o Levantamento de Preços de Combustíveis da ANP para a semana de 17 a 23/12/2023 indicou um valor médio de R$ 5,98 por litro, variando entre R$ 4,89 e R$ 8,52 por litro.”