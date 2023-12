Hailee Steinfeld foi flagrada voando para Buffalo após o jogo Bills vs Chargers: Foi para ver Josh Allen?

Aatriz Hailee Steinfeld foi flagrado voando de Los Angeles para Buffalo no sábado, logo após o quarterback Josh Allen Liderou o Notas de búfalo à vitória contra os Chargers no SoFi Stadium.

Embora seja incerto se Steinfeld compareceu ao jogo em Los Angeles, o horário e o local de seu voo sugerem que há uma forte possibilidade de que ela tenha comparecido.

O casal, visto pela primeira vez junto na primavera, já ganhou as manchetes com um jantar romântico em maio e demonstrações públicas de afeto durante as férias no México.

Apesar de manter um perfil discreto desde então, SteinfeldO recente voo de Allen implica um relacionamento contínuo com Allen. O quarterback, anteriormente em um relacionamento de longo prazo com Brittany Williamsviu seus sucessos recentes coincidir com o tempo que passaram juntos.

O áudio de Josh Allen gerou respostas exigentes de LeBron James

Flagrado apoiando Allen em Londres

Steinfeld parece ser uma influência positiva, com os Bills garantindo três vitórias consecutivas e potencial sucesso na AFC East até o final da temporada.

O relacionamento anterior de Allen terminou após a temporada de 2022, enquanto Steinfeld namorou Niall Horan antes de sua separação em 2018.

Steinfeld foi visto apoiando Josh Allen no jogo dos Bills em Londres no dia 8 de outubro, com câmeras capturando sua presença nas arquibancadas do Tottenham Hotspur Stadium.

Allen reconheceu publicamente seu relacionamento com a atriz Pitch Perfect em agosto de 2023, durante uma aparição no podcast “Pardon My Take”. Expressando surpresa pelo fato de as pessoas ainda se preocuparem com esses assuntos, Allen contou histórias sobre ele “ficando” com Steinfeld, enfatizando a atenção inesperada em torno de seu romance.