Hassie Harrison, estrela de ‘Yellowstone’, mostra rock e confirma casamento de Ryan Bingham

em Yellowstone Hassie Harrison dar Ryan Bingham estão mergulhados na felicidade do recém-casado … com a atriz agora orgulhosamente tirando sua aliança de casamento para dar uma volta.

O vídeo mostra Hassie exibindo sua pedra no Wynn Hotel em Las Vegas … em uma festa divertida para Ryan após sua apresentação no Virgin Hotel da cidade na quinta-feira.

O anel é um pouco difícil de ver no início – com os dois se olhando nos olhos e compartilhando um beijo apaixonado – mas quando a atriz corada sai do palco com as mãos no rosto, o brilho fica visível.