Hayden Hurst, tight end do Carolina Panthers, enfrenta futuro incerto após diagnóstico de doença rara

To caminho para a recuperação do tight end do Carolina Panthers Hayden Hurst tomou um rumo inesperado como seu pai, Jerryrevelado em X que Hayden foi diagnosticado com amnésia pós-traumática por um neurologista independente.

Esta revelação vem no mesmo dia Hayden voltou a treinar, introduzindo uma camada de incerteza em sua recuperação e retorno ao campo de futebol.

Hurst já participa dos treinos

Apesar de ter sido marcado como não participante nas últimas semanas devido a uma concussão, Hayden foi listado como participante limitado em Quarta-feiraconforme relatado pelo site dos Panteras.

Seu retorno a campo foi notável, com Hayden vestindo uma camisa vermelha sem contato durante seu primeiro treino desde a lesão.

A desconexão pública entre a equipe do jogador e a família aumenta a intriga em torno de sua situação atual.

Amnésia pós-traumáticade acordo com Hospitais universitários da Universidade de Hullé um estado transitório de confusão, desorientação e perda de memória após uma lesão cerebral traumática.

A duração desta condição pode variar, durando de minutos a semanas ou até meses.

Jerry Hurst compartilhado no X, “Recuperação lenta, não sei quando ele estará de volta. Orações apreciadas!”

Hurst permanece em protocolo de concussão

Treinador interino Chris Tabor abordou questões sobre Hayden’s saúde durante a disponibilização da mídia, ressaltando que a equipe está avaliando seu estado em tempo real.

Feridoque não joga desde 9 de novembro, permanece no protocolo de concussão, e sua ausência representou desafios para os lutadores Panthers, que detêm um 1-11 registro.

Haydenem sua primeira temporada com o Panterasassinou um contrato de três anos, US$ 21,7 milhões acordo na última offseason.

Ex-escolhido no primeiro turno, ele já jogou pelo Baltimore Ravens, Atlanta Falconse Cincinnati Bengals.

Enquanto Hayden enfrentou adversidades em campo, sua abertura sobre as lutas pela saúde mental e seu papel como arrecadador de fundos para organizações sem fins lucrativos mostram sua resiliência fora do campo.