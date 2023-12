Heck of a Morning: Qual é a luta sem título mais convincente do UFC 296?

O UFC está encerrando 2023 com um evento pay-per-view do UFC 296 que apresenta duas lutas pelo título mundial e uma série de histórias convincentes fora das duas lutas principais. De todas as lutas sem título, qual é a mais intrigante do card?

Em uma edição totalmente nova do Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, discute o card do UFC 296, as histórias discretas e se Ian Machado Garry x Vicente Luque poderia ser o grande assunto fora das lutas do campeonato à noite. fim. Além disso, as perguntas dos ouvintes incluem o futuro de Colby Covington após a luta principal do próximo sábado, a luta principal do UFC Vegas 83 entre Song Yadong e Chris Gutierrez e se as linhas de apostas forem muito amplas, o futuro de Anthony Smith após sua luta no co-evento principal com Khalil Rountree, se Tom Aspinall algum dia terá a chance de lutar contra Jon Jones, anúncios recentes de lutas, o processo antitruste do UFC e muito mais.

