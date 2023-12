Heck of a Morning: Reação aos anúncios de luta de Dana White no UFC 300

O CEO do UFC, Dana White, divulgou uma série de anúncios de lutas na quinta-feira, incluindo as primeiras lutas do histórico evento UFC 300 em abril. Embora White não tenha desistido da luta principal, ele perdeu algumas lutas interessantes, como Aljamain Sterling x Calvin Kattar, Jiri Prochazka x Aleksandar Rakic ​​e o retorno de Bo Nickal. Essas lutas fazem você sentir que a escalação do PPV será a carta mais acumulada que tivemos em alguns anos?

Em uma edição inédita do Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, reage às lutas do UFC 300, junto com White anunciando Robert Whittaker x Paulo Costa, e a promoção de Ian Machado Garry x Geoff Neal, Yair Rodriguez x Brian Ortega 2 pela Cidade do México e Erin Blanchfield x Manon Fiorot pelo UFC Atlantic City em março. Além disso, as perguntas dos ouvintes incluem Alex Pereira potencialmente provocando uma mudança para o peso pesado para tentar ganhar um terceiro título de divisão do UFC, as respeitosas idas e vindas de Alexa Grasso e Zhang Weili, o lançamento de Parker Porter no UFC e muito mais.

Você pode ouvir ao vivo Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

Se você perder ao vivo, versões apenas de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.