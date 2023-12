Heidi Klum faz topless enquanto comemora o Natal em St.

Heidi Klum, a supermodelo icônica, está chamando a atenção mais uma vez com suas celebrações de feriado não convencionais e escaldantes em São Bartolomeu.

O homem de 50 anos “América têm talento” a juíza é conhecida por sua abordagem única às festividades e, desta vez, ela causou sensação ao tirar a parte superior do biquíni enquanto tomava sol na ilha tropical.

Em uma postagem recente no Instagram, Klum exibiu seu físico radiante enquanto relaxava na praia usando nada além de biquíni preto e óculos escuros.

O vídeo revela sua pele brilhante, sem maquiagem e ondas praianas, com a supermodelo cobrindo estrategicamente o peito com a mão.

Heidi Klum aproveitando as férias do casal com o marido Tom Kaulitz

A supermodelo, que está curtindo um clima tropical Natal com o marido Tom Kaulitz, manteve a legenda simples com um emoji de óculos de sol e, curiosamente, desativou os comentários da postagem.

Esta não é a primeira vez Klum ganhou as manchetes durante ela São Bartolomeu férias.

Em um vídeo compartilhado em dia de NatalKlum e Kaulitz foram vistos em pé em um balanço de madeira na praia, com Klum vestindo uma capa de leopardo semitransparente e um chapéu de Papai Noel.

O casal também compartilhou momentos lúdicos com acessórios festivos, como uma árvore de Natal inflável para piscina.

Klumconhecido por abraçar o espírito natalino, foi flagrado dirigindo pela ilha em um conversível com Kaulitz, vestindo um chapéu de Papai Noel e acompanhado por um pinguim inflável.

A supermodelo também incluiu um aceno para Rainha do NatalMariah Carey em suas férias, enquanto usava uma camiseta com Carey rosto e as palavras “Está na hora!” – uma referência lúdica a Carey hit festivo icônico “Tudo que eu quero no Natal é você.”

Heidi Klum, anteriormente casada com Rico Pepino e Selotem chamado a atenção não apenas por seu fervor nas férias, mas também por sua aparência que desafia o envelhecimento e pela diferença de idade com o marido.

O casal tem compartilhado vislumbres de sua Caribe pausa nas redes sociais, acrescentando um toque de glamour e espírito festivo à beleza serena de São Bartolomeu.

Em uma postagem particularmente deslumbrante, Klum elevou seu vestido de noite adornando-o com luzes festivas.

O vestido sem alças rosa blush com decote em V profundo e fenda alta acentuava suas pernas tonificadas.

Com lantejoulas azuis, prateadas e rosa abraçando suas curvas, Klum envolveu-se em um fio de Natal luzes, adicionando um toque lúdico e glamoroso ao seu guarda-roupa de férias.