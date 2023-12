Henry Cejudo x Merab Dvalishvili agendado para o UFC 298 em fevereiro

Um novo candidato ao título peso-galo poderá ser coroado quando o ex-campeão Henry Cejudo enfrentar Merab Dvalishvili em luta especial no UFC 298, no dia 17 de fevereiro, em Anaheim, Califórnia.

Várias pessoas com conhecimento dos planos da promoção confirmaram a notícia ao MMA Fighting no domingo, após Cejudo anunciar inicialmente o confronto em seu canal no YouTube.

“Essa luta vai decidir quem realmente vai lutar contra o vencedor de Chito Vera contra Sean O’Malley”, disse Cejudo. “Estou animado. Não tenho certeza se vamos co-liderar essa luta com Ilia Topuria e Alexander Volkanovski, mas de qualquer forma essa luta vai ser maluca.”

Cejudo fará sua segunda aparição no UFC desde que voltou da aposentadoria, mas ainda buscará sua primeira vitória depois de perder na decisão para Aljamain Sterling na luta pelo título em maio. O ex-campeão de duas divisões do UFC espera retornar à disputa pelo título se conseguir superar Dvalishvili em fevereiro.

Já Dvalishvili buscará a décima vitória consecutiva quando enfrentar o Cejudo. O peso galo georgiano esperava já ter a chance pelo título depois de dominar o ex-campeão Petr Yan em sua última luta, mas o UFC optou por contratar Sean O’Malley contra Marlon “Chito” Vera, com o confronto marcado para o UFC 299 em março.

Agora Dvailishvili espera adicionar outro ex-campeão ao seu currículo quando enfrentar o Cejudo no início de 2024.

“Eu respeito ele e respeito todos os meus oponentes, especialmente Henry Cejudo”, disse Dvailishvili ao abordar o confronto durante o show pós-luta do UFC Vegas 83. “Ele é o maior campeão, estava atrás [Aljamain Sterling] bata nele. Estou animado. Este será um grande teste para mim. Mesmo que eu sinta que não preciso mais do teste.

“Tenho uma sequência de nove vitórias consecutivas e venci quem me derem, quem colocaram na minha frente. Acho que mereço lutar pelo título, mas me colocam outro teste no Henry Cejudo. Eu sou grato. Eu tenho que fazer o meu melhor. Tenho que vencê-lo e tenho que ganhar de novo, a luta pelo título, e espero que desta vez eu lute pelo título e quem for o vencedor de Chito Vera e Sean O’Malley eu lutarei em seguida.”

Cejudo x Dvalishvili se junta a uma escalação crescente do UFC 298 com o rei dos penas Alexander Volkanovski defendendo seu título contra Ilia Topuria na luta principal.