Henry Winkler presta homenagem a Norman Lear após a morte do ícone da TV

Sendo ele próprio um ícone da TV, “The Fonz” juntou-se a nós na quarta-feira no “TMZ Live” e admitiu que não é fácil encontrar as palavras certas para descrever alguém como Norman, que conquistou tanto na vida, com “graça, inteligência e diversão”. .”

O que ele quer dizer é que Norman – que faleceu terça-feira – sempre foi um cara com visão de futuro, que usou sua arte para ajudar os americanos a ver o que há de melhor e de pior em si mesmos… abordando temas como homossexualidade, racismo, a Guerra do Vietnã e os direitos das mulheres – o que nunca havia sido feito antes na TV .

Quanto a Henry… bem, seu livro de memórias, “Being Henry: The Fonz… and Beyond”, está se aproximando de um mês na lista dos mais vendidos do New York Times – e depois de 50 anos no showbiz, ele nos contou por que está apenas agora descobrindo seu verdadeiro eu.