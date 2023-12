Hering segue EM BUSCA de novos funcionários; Veja a lista!

A Hering, empresa brasileira especializada em vestuário integrante do Grupo SOMA, está na procura por novos colaboradores no mercado de trabalho. Quer dizer, antes mesmo de falar mais sobre a história da empresa, veja quais são os principais cargos em aberto:

Analista de Merchandising – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Assessor (a) de Cliente e Operações – Contagem – MG – Efetivo;

Assistente de Loja – São Paulo – SP- Efetivo;

Assistente de Loja – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Auxiliar de Loja – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Assistente de Loja (BH Shopping) | Exclusivo para PCD – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Assistente de Loja (Esplanada SP) – PCD – Sorocaba – SP – Efetivo;

Operador (a) de Caixa – Contagem – MG – Efetivo;

Coordenador (a) de Loja – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Estagiário (a) em Estilo – Kids – São Paulo – SP e Híbrido – Estágio;

Estagiário (a) em Estilo – Jeans – São Paulo – SP e Híbrido – Estágio;

Pilotista Sênior – São Paulo – SP -Efetivo;

Vendedor (a) de Loja – São Paulo – SP -Efetivo;

Vendedor (a) de loja – Recife – PE – Efetivo;

Vendedor (a) de loja – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Vendedor (a) de Loja | Ipanema- Rio de Janeiro – RJ – Efetivo.

Mais sobre a Hering

Falando mais sobre a Hering, podemos ressaltar que trata-se da marca do básico mais amado do país por mais de 140 anos. Presente na vida dos brasileiros desde 1880, é reconhecida por mais de 90% da população nacional.

Em resumo, sua missão vai além de criar memórias ao longo de gerações e lançar peças femininas, masculinas e infantis, por meio das marcas Hering, Hering Intimates, Hering Sports e Hering Kids. Está sempre em reinvenção, com um time inspirado pelo ritmo brasileiro, por colorir a vida, trazer conforto e ser consciente.

Além disso, empresa com presença forte em todas as regiões do Brasil por meio das marcas Hering, Hering Kids, Hering Intimates, Hering Sports e DZARM.

No geral, a Hering é uma das principais varejistas da América Latina, com presença em cerca de 700 franquias e 8 mil pontos multimarcas.

Veja como realizar a sua candidatura em uma das vagas

Agora que as vagas do Hering já foram expostas, você só precisa CLICAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar. Isto é, benefícios, horário de trabalho e modelo de contratação.

Fonte: Notícias Concursos