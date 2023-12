Home Office: Conheça 7 sites confiáveis para encontrar trabalho remoto

O home office é uma modalidade de trabalho que vem ganhando cada vez mais espaço no mercado. Trabalhar de casa, ou de qualquer outro lugar que tenha uma boa conexão à internet, oferece diversas vantagens, como flexibilidade de horários, economia de tempo e dinheiro com deslocamentos, maior autonomia e qualidade de vida.

Mas como encontrar oportunidades de trabalho remoto? A seguir, confira a nossa matéria na íntegra e conheça 7 sites de trabalho home office que são confiáveis e podem te ajudar a gerar uma renda extra.

Sites para trabalho home office

Muitas pessoas que desejam trabalhar remotamente ainda possuem dúvidas sobre onde encontrar trabalho. Mas a verdade é que existem vários sites que reúnem vagas para profissionais que desejam atuar à distância, seja em regime de contrato, freelancer ou empreendedor.

Por isso, reunimos 7 sites que são confiáveis e que podem te ajudar a fazer renda extra sem sair de casa. Com eles, muitas pessoas conseguem encontrar até mesmo a fonte para a sua renda principal. Confira agora mesmo!

1 – Workana

O primeiro site para trabalho home office é o Workana, uma plataforma que conecta freelancers e empresas de toda a América Latina. Para participar da plataforma, basta se cadastrar gratuitamente e criar um perfil com suas habilidades, experiências e portfólio. Depois, é só buscar por projetos que se encaixem no seu perfil e enviar propostas.

O Workana oferece oportunidades nas áreas de TI e programação, design e multimídia, tradução e conteúdo, marketing e vendas, suporte administrativo, jurídico, finanças e gestão, entre outras.



2 – 99Freelas

O 99Freelas é outro site que reúne projetos para freelancers de diversas áreas, como design, programação, redação, marketing, administração e engenharia.

Assim, é só se cadastrar gratuitamente e enviar propostas para os projetos que lhe interessarem. Além disso, o site também permite que você crie um perfil profissional e receba avaliações dos clientes.

3 – Remote.co

Já pensou em trabalhar e receber em dólar ou outra moeda internacional? O Remote.co é um site internacional que divulga vagas de trabalho home office em empresas de diferentes países.

Dessa forma, no site você pode filtrar as vagas por categoria, tipo de contrato (full-time, part-time ou freelance) e localização (global ou específica). As áreas mais comuns são desenvolvimento web, design, atendimento ao cliente, marketing, escrita e ensino.

4 – Remotive para trabalho home office

O Remotive é outro site internacional que publica vagas de trabalho remoto em startups e empresas digitais. Para conseguir um trabalho, você pode se inscrever para receber as vagas por e-mail ou acessar o site e buscar por categoria, como engenharia, design, produto, marketing, vendas, suporte e recursos humanos.

Além disso, o site também oferece uma comunidade online para os profissionais remotos trocarem experiências e dicas.

5 – Freelancer.com

O Freelancer.com é uma das maiores plataformas de trabalho freelance do mundo. O cadastro na plataforma é gratuito e os usuários podem criar um perfil com seus dados profissionais.

Depois, é só procurar por projetos que se adequem às suas habilidades e enviar propostas. O site conta com mais de 50 categorias de trabalho.

6 – Vagas Home Office na Upwork

O Upwork é outra plataforma global de trabalho freelance que conecta profissionais e empresas. Assim, é possível encontrar milhares de vagas home office.

Nela, é possível criar um perfil com seu currículo, portfólio e testes de habilidades. Após completar o perfil, basta buscar por projetos que correspondam ao seu perfil e enviar propostas.

O site conta com diversas categorias diferentes. Dessa forma, abrange muitas áreas de atuação, criando oportunidades para todas as pessoas.

7 – Fiverr

Por fim, o Fiverr é um site que permite que você ofereça seus serviços online por um preço fixo a partir de 5 dólares (daí o nome Fiverr).

Você pode criar um anúncio com o que você faz, como você faz e quanto você cobra. Dessa maneira, os clientes podem entrar em contato com você para contratar seu serviço ou fazer perguntas sobre o seu serviço home office.

O site possui mais de 200 categorias de serviços, como design gráfico, vídeo e animação, música e áudio, programação e tecnologia e muitos outros.