Homem do Kansas parado pela TSA por causa do presente de Natal, vovó disse para ele não abrir

Um homem do Kansas se viu com alguns problemas de bagagem… depois de ser parado por agentes da TSA por causa de um presente de Natal antecipado, sua avó lhe ordenou que não abrisse até chegar à Califórnia.

Em um clipe do TikTok, Brett Gaffney afirma que previu que a enorme pasta marrom seria sinalizada para interrogatório… e implorou à avó que lhe contasse o que havia dentro – mas ela insistiu que ele esperasse até chegar ao seu destino.

Fiel às expectativas, as sobrancelhas se ergueram – e muitas perguntas foram feitas – quando os detectores do aeroporto foram acionados durante o feriado de Ação de Graças.

“Eles me perguntaram o que havia dentro e eu disse que não sei, não sei”, diz Gaffney… acrescentando que agentes céticos o investigaram mais sobre por que ele não conhecia o conteúdo.

Brett mostra aos espectadores a pasta em questão… expressando perplexidade com a escolha do presente da vovó.

“Quem sou eu, Tom Hanks?” ele brinca… referindo-se à enorme coleção de máquinas de escrever do ator – acrescentando: “Será que vou ao parque e… escrever um livro inteiro com uma máquina de escrever?”

O que ele decide fazer com a máquina de escrever inesperada é escolha sua – mas uma coisa é certa… a vovó tem segredos mais secretos do que a segurança do aeroporto!