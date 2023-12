Homem perde R$ 65 mil ao cair em golpe do cartão preso no caixa

Se você costuma sacar dinheiro em caixas eletrônicos, certamente já teve aquele temor de ter o seu cartão retido dentro da máquina. Casos como estes são comuns em todo o Brasil, e normalmente são resolvidos em alguns minutos. Mas desta vez, o temor vem aumentando, porque golpistas estão se aproveitando deste problema.

Foi o que aconteceu, por exemplo, com um morador da cidade de Piracicaba, no estado de São Paulo. De acordo com informações da vítima, ele teria perdido nada menos do que R$ 65 mil logo depois de ter o seu cartão retido dentro de um caixa eletrônico. O crime aconteceu no último dia 6 de dezembro.

O golpe

De acordo com a vítima, o golpe ocorreu em uma agência da Avenida Carlos Botelho, na cidade de Piracicaba. Em entrevista, o homem explicou que foi até a agência no período da noite para realizar um depósito no valor de R$ 2 mil. Mas ao tentar realizar a operação, o cartão ficou preso na máquina.

“Uma pessoa me distraiu e a própria pessoa que estava [lá] me orientou: liga no 0800 que eles resolvem a situação. Quando eu liguei para o 0800 do banco eles me orientaram a não retirar o cartão porque poderia danificar a máquina e eventualmente eu teria que pagar esse prejuízo”, contou.

Entretanto, o fato é que a pessoa que orientou a vítima não era uma atendente do banco, e sim um golpista. Logo depois destas primeiras instruções, ele pediu para que o senhor deixasse a agência e retornasse no dia seguinte para pegar o cartão de volta.

Ao voltar ao banco no dia seguinte, ele se deparou com a notícia de que tinha caído em um golpe. No decorrer das horas anteriores, os golpistas realizaram uma série de transações com o cartão e o prejuízo chegou a R$ 65 mil.