Homem que afirma ser filho de Nia Long é preso por agressão com poste de barraca

Ser Nia Long O filho de NÃO é um cartão para sair da prisão, especialmente quando você NÃO é realmente filho dela – como um cara descobriu depois de supostamente bater em um estranho com uma vara de barraca.

A polícia disse ao TMZ … Tamir Rasool Morris foi preso no fim de semana passado em Santa Monica, onde policiais dizem que ele agrediu uma pessoa aleatória em um parque. Quando os policiais o interrogaram, Morris disse que seu nome era Massai Dorsey II … que é o nome do verdadeiro filho de Nia, de 23 anos.

De acordo com nossas fontes, os policiais suspeitam que Morris retirou as informações de Massai das redes sociais, mas o Departamento de Polícia de Santa Monica quer deixar claro… o verdadeiro Massai não estava envolvido no incidente e seu nome foi divulgado sem o seu conhecimento.