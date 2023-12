‘House of the Dragon’ lança trailer explosivo da 2ª temporada: A guerra da Família Targaryen

Da temporada de ragon está voltando como A Guerra dos Tronos série spin-off ‘Casa do Dragão‘ está pronto para um retorno em 2024. Felizmente para esta produção, a greve SAG-AFTRA não afetou as filmagens porque tudo aconteceu no Reino Unido. Embora nenhuma promoção tenha acontecido durante toda a greve, o cronograma de produção não foi afetado e a data de lançamento de 2024 permanece a mesma. A data de estreia será marcada para o verão, com dia exato ainda a ser determinado. Caso você não saiba como terminou a 1ª temporada, o episódio final foi uma luta entre o maior dragão montado pelo Príncipe Aemond Targaryen e um dragão muito menor montado por Príncipe Lucerys Valeryon. Para não estragar este episódio, diremos apenas que esse evento é o que configura os acontecimentos da 2ª temporada. Uma guerra total.

Dance of Dragons está chegando à House of the Dragon

Retirado do evento literário que George RR Martin escreveu em seu livro ‘Fire & Blood’, a Dança dos Dragões faz parte do Guerra Targaryen entre membros da mesma família para tomar posse do Trono de Ferro. Se o showrunner da série da HBO conseguir recriar o que Martin descreve em seu livro, todos teremos um deleite de proporções épicas. As lutas entre dragões no céu parecem um passeio selvagem que ‘Casa do Dragão‘ pretende trazer para a tela com a maior precisão possível. Embora Game of Thrones tivesse muitas sequências incríveis de dragões, há momentos neste livro em que vários dragões deveriam aparecer na tela durante o show de streaming.

As facções são os Negros comandados pela Rainha Rhaenyra Targaryen e pelo Príncipe Daemon Targaryen. Do lado dos Verdes, temos Alicent Hightower protegendo todos os seus filhos. Mas o Príncipe Aemond Targaryen é o mais feroz de todos os seus filhos, é ele quem monta o temível Vhagar. Várias cenas no trailer têm muitos ovos de Páscoa que todos os fãs de House of the Dragon vão adorar. Quais personagens você está mais animado para assistir na próxima temporada 2 de ‘House of the Dragon’?