Housi ABRE VAGAS híbridas no Sudeste do Brasil

A Housi, startup que iniciou sua trajetória em 2019 com o conceito de moradia sob demanda para quem deseja um aluguel flexível, online e sem burocracia, está com ótimos cargos disponíveis no presente momento. Desse modo, antes mesmo de falar mais sobre a empresa, verifique quais são as possibilidades abertas:

Advogado Sr. – São Paulo – SP e Híbrido – Pessoa jurídica;

Analista de Dados Jr. – São Paulo – SP e Híbrido – Pessoa jurídica;

Analista de Performance Pl. – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo: Levantar dados relatórios e análises de campanhas. Cuidar de campanhas pagas através do Linkedin, Google, Facebook, Youtube, Tik Tok;

Analista de Pessoas e Cultura Jr. (Recrutamento e Seleção) – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Trade Marketing Pl. – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Banco de talentos – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Copywriter Pleno – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo: Pesquisar e produzir conteúdos para redes sociais; Ser criativo para aproveitar trends e comunicações que impulsionem a marca. Realizar briefing e direcionamentos com videomaker e designer;

Designer Pleno – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo: Criar peças e campanhas; Cuidar da comunicação para redes sociais; Desenvolver o motion e peças animadas; Gerar HTML; Criar emails e régua de comunicação;

Pessoa desenvolvedora – Backend – São Paulo – SP e Híbrido;

Videomaker Pleno – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo.

Sobre a Housi

Falando um pouco mais a respeito da Housi, vale frisar que, com tecnologia e expertise em mercado imobiliário, a empresa nasceu para atender aos desejos de moradores, incorporadores e investidores. Em 3 anos de Housi, já está presente em mais de 100 cidades pelo Brasil, com 130 Incorporadores parceiros.

Além disso, em relação ao time de funcionários, muitos estão desde o início e a cada dia, as equipes crescem com a chegada de novos profissionais prontos para fortalecer a missão e aprender juntos. Por fim, para cada momento, uma Housi pronta para receber com conforto, localização, acesso a serviços e marcas, além do lifestyle que combina com liberdade.

O que é necessário para se candidatar?

Como você já pôde verificar a lista de cargos da Housi, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa CLICAR NESTE LINK para ir automaticamente à página da Gupy.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



