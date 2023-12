Hubert Davis reflete sobre a polêmica falta de Scottie Pippen: “Fui derrubado”, ele insiste

EUem entrevista recente ao The Post, ex- Knicks de Nova York jogador Hubert Davis refletiu sobre um momento memorável de sua carreira que ainda aparece nas conversas com seu ex-adversário, Scottie Pippen.

O momento em questão ocorreu durante a temporada 1993-94, quando Davis recebeu dois lances de falta cruciais no jogo 5 das semifinais da Conferência Leste contra o time de Pippen. búfalos de Chicago.

O ex-guarda dos Knicks, Hubert Davis, insiste que Scottie Pippen fez falta nele quando ele retorna ao MSG https://t.co/5OFGIUtxilpic.twitter.com/80MDI5cnWN ? Postagem de Nova York (@nypost) 5 de dezembro de 2023

Davis, que agora atua como técnico do Tar Heels da Carolina do Norte, relembrou a intensidade do momento, afirmando: “Foi um momento selvagem. Foi tão alto que não me lembro de ter ouvido nada.” Apesar da pressão, Davis manteve o foco e converteu os dois lances livres, levando os Knicks à vitória.

A controversa chamada de falta tem sido um tópico de discussão entre Davis e Pippen desde então. Pippen frequentemente expressa sua descrença diante do chamado, ao qual Davis responde com um lembrete alegre de seu próprio sucesso.

“Por que você está chateado porque eles marcaram essa falta? Você tem seis anéis da NBA e é um membro do Hall da Fama da NBA. E nós não temos nenhum. Não temos anéis. Então, no final do dia, você ganhou”, Davis disse.

Touros x Knicks. Jogo 5. Semifinais da Conferência Leste de 1994. Faz hoje 25 anos. Scottie Pippen fez falta em Hubert Davis? pic.twitter.com/4xyw5VBANO ? Randy Cruz (@randyjcruz) 18 de maio de 2019

Davis afirma que sofreu falta de Pippen

Enquanto o Knicks lutaram para garantir o título do campeonato nos últimos 50 anos, sua equipe de 1993-94 esteve incrivelmente perto. Os dois chutes errados de Davis desempenharam um papel significativo em sua jornada para as finais. Os Knicks não conseguiram vencer o campeonato, mas seu desempenho naquela temporada continua sendo um destaque para a franquia.

Refletindo sobre a falta, Davis afirma que realmente sofreu falta de Pippen. “Fui derrubado depois do chute”, disse ele. “Estou feliz que ele tenha marcado porque errei o arremesso. Não teria sido uma surpresa se ele não tivesse marcado. Mas estou feliz que ele tenha feito.”

Enquanto Davis retorna para Madison Square Garden para um jogo de basquete universitário entre Tar Heels e UConn, ele se lembra do significado daquela falta. O jogo acontecerá durante o 30º aniversário da temporada especial dos Knicks, adicionando uma camada extra de nostalgia ao evento.