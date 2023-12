Hugh Jackman recebe aviso do segurança do Rockefeller Center

Hugh Jackman entrou um pouco demais no espírito natalino no Rockefeller Center de Nova York … porque um segurança teve que avisá-lo por violar uma barreira policial.

O ator estava aproveitando todas as festividades do feriado no marco cultural de Manhattan – enquanto alguém gravava um vídeo dele passando por todas as lojas sofisticadas do lado de fora.