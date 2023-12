Hulk Hogan é batizado, ‘o melhor dia da minha vida’

“Aceitei Cristo como meu salvador aos 14 anos”, disse ele em abril, “e o treinamento, as orações e as vitaminas me mantiveram no jogo, mas agora que sou um com Deus, o tema principal do evento é entrega, serviço e amor faz de mim o verdadeiro Main Event que pode derrotar qualquer gigante de qualquer tamanho através do poder do meu Senhor e Salvador e assim é, mesmo agora irmão, AMÉM!”