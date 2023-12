Ian Machado Garry dá atualizações sobre saúde e rasga a ‘licença de jornalismo criativo’ de Chael Sonnen

Ian Machado Garry diz que está se recuperando de uma pneumonia e que retornará ao octógono assim que puder.

Por enquanto, o polarizador peso meio-médio irlandês disse à TNT Sports que “mal consegue respirar” enquanto luta contra a doença respiratória, que o atingiu no evento pay-per-view de sábado na T-Mobile Arena.

Garry compareceu ao programa pré-luta da TNT Sports para o UFC 296 e deu uma atualização sobre sua saúde. Ele estava escalado para enfrentar o ex-companheiro de treino Vicente Luque na estreia do PPV antes de sua desistência. Ele pôde ser ouvido tossindo durante a entrevista enquanto respondia às perguntas.

“É perturbador, é irritante, é irritante”, disse ele. “Vocês sabem que adoro lutar mais do que tudo e nunca passei por essa situação, mas aqui estamos e vamos lidar com isso da mesma forma que lidamos com tudo: os melhores do mundo.”

Garry também questionou o relato inicial de sua desistência, vindo do astro do UFC que virou comentarista de MMA Chael Sonnen, que deu a notícia de sua doença. Em um vídeo do YouTube anunciando o arranhão, Sonnen afirmou que o filho de Garry sofria da mesma doença e foi levado ao hospital.

“Esse é Chael falando do nada [expletive], e inventando coisas com sua licença de jornalismo criativo”, disse Garry. “Ele está bem. Ele está absolutamente bem, e a única coisa é que ele está mais irritado por não poder ir assistir às lutas; ele adora assistir as lutas.”

A participação de Garry foi questionada pela primeira vez quando ele não compareceu ao media day do UFC 296 na quarta-feira. Muitos fãs de MMA especularam que ele havia fugido dos holofotes em meio a uma enxurrada de más manchetes em torno de sua vida pessoal, que o perseguiu antes da luta.

Mas, como Garry disse à TNT Sports, “a verdade é que tenho o que tenho, vou lidar com isso, voltaremos ao cavalo e lutaremos”.

Garry apareceu mais recentemente no UFC 292 em agosto, derrotando Neil Magny em uma luta rancorosa marcada por conversa fiada envolvendo a família de Magny. Em uma entrevista recente, Magny disse que as palavras de Garry tiveram um efeito real na batalha pela custódia de sua ex-esposa.

Com 13 a 0, Garry conquistou os holofotes como um novato ousado que busca imitar o sucesso de seu compatriota, o ex-campeão de duas divisões Conor McGregor. Ele está 6-0 no octógono. Não se sabe se sua luta com Luque será remarcada para uma data posterior; O veterinário peso meio-médio Kevin Holland se ofereceu para lutar contra Luque em curto prazo.