Ian Machado Garry defende conversa fiada dirigida a Geoff Neal e Neil Magny: ‘Ainda não ultrapassei nenhum limite’

Ian Machado Garry pode estar trilhando seu próprio caminho no UFC, mas as semelhanças que ele compartilha com o irlandês Conor McGregor são inegáveis.

Desde seu comportamento impetuoso fora da jaula até a arrogância que demonstra nas lutas, o meio-médio de 26 anos nunca escondeu sua adoração por McGregor, que aperfeiçoou a arte da guerra mental com os oponentes. A conversa fiada de McGregor deixou os lutadores fervendo de raiva antes mesmo de colocarem os pés no octógono.

Machado Garry, que enfrenta o ex-companheiro de equipe Vicente Luque no UFC 296, imitou essa fórmula em sua carreira. Antes de sua luta mais recente, contra Geoff Neal, ele fez e vendeu uma camiseta com uma foto do veterinário meio-médio, que já havia sido preso por suspeita de dirigir embriagado.

Depois que Neal caiu fora da briga, Machado Garry voltou sua atenção para seu substituto, Neil Magny, especialmente depois que Magny disse que planejava dar uma “grita” a Machado Garry e “sendo pai, estou bastante acostumado com isso meio que gritando agora.

Uma reviravolta feia aconteceu na coletiva de imprensa do UFC 296 e sangrou na luta, com Magny, que perdeu na decisão desequilibrada, gritando com Machado Garry durante a ação.

Magny disse que as palavras de Machado Garry tiveram implicações no mundo real, dizendo à SportsKeeda que suas palavras foram trazidas para uma batalha pela custódia em meio ao processo de divórcio com sua esposa, e “a maneira como ele escolheu exagerar tem algumas consequências bastante significativas para mim, e era muito maior do que vender um pay-per-view, vender uma luta… era literalmente que o relacionamento dos meus filhos estava em jogo naquele momento. Não foi legal.”

Por mais que Magny tenha irritado ser retratado como um abusador, Machado Garry não se arrepende de nada, pois estava apenas virando as palavras do oponente contra ele.

“Como faço para transformar o cara legal em cara mau? Não acredito que transformei o cara legal em nada”, disse Machado Garry ao MMA Fighting. “Acho que o expus pelo que ele é. Neil disse as palavras que disse naquela conferência de imprensa. As palavras que usei como munição saíram da sua própria boca.

“Suas palavras foram: ‘Sou pai e estou acostumado a dar surras, e vou dar a mesma surra em Ian Garry’. Você não diz algo assim. Acabei de ter um menino. Eu sou pai. Sou um protetor agora. Tenho uma vida que preciso cuidar e cuidar pelo resto da minha existência.

“Quando ouço um homem adulto sentar lá e dizer que se acostumou a gritar, ou aquele tipo de gritaria, e ele tem um filho de 3 anos em casa, Neil, você acabou de se matar. Com certeza vou sentar aí e perseguir você por causa disso. Porque são suas palavras, suas ações. Estou apenas divulgando-os para o mundo de uma maneira diferente.”

Na prisão de Neal, Machado Garry não sente que fez nada de errado porque foi de conhecimento público, assim como a foto que ele usou na camiseta.

“Geoff Neal, não há discussão de merda, Geoff Neal f ***** fez tudo durante sua vida e tirou uma foto”, disse Machado Garry. “Com certeza vou usar e abusar disso se for seu oponente. Absolutamente. Geoff Neal desistiu por causa de jogos mentais, por causa de uma maldita camiseta que fiz e vendi no Instagram.

“Fiquei tão fundo na cabeça daquele homem que ele nem chegou à luta, estava muito chateado. Mas ele não tem mais ninguém para culpar além de si mesmo. É isso.”

Embora Machado Garry tenha defendido sua conversa fiada, ele também reconheceu que há alguns limites que não devem ser ultrapassados ​​– a menos que um oponente o faça primeiro. McGregor, por exemplo, atacou verbalmente a esposa de Dustin Poirier antes de sua trilogia em 2021. Por mais que idolatre o ex-campeão de duas divisões, ele entendeu como isso poderia ser visto como algo exagerado.

“Ainda não ultrapassei nenhum limite quando se trata de conversa fiada”, disse Machado Garry. “Na verdade, fui perfeito. Estive perfeitamente abaixo da linha de que você está falando e não vejo necessidade de cruzá-la agora, até que outra pessoa a ultrapasse.

“Olha, vamos colocar desta forma – havia uma linha que eu poderia ter cruzado na preparação para essa luta [with Neil Magny], mas eu não fiz. Eu sabia disso e não disse. Não vou entrar nisso, mas há uma linha aí. Agora, indo direto ao ponto, há um limite na conversa fiada, você vai além dele e não é concebido da mesma forma pelas pessoas.

“Eu entendo o que você quer dizer com ‘Sua esposa está em meus DMs’, aquela coisa de Conor com Dustin, entendi. Conor é um homem muito inteligente, e a maneira como ele criava brigas e como fazia as pessoas se envolverem emocionalmente na construção de um enredo estava criando uma animosidade que existia ou não.”

A maneira como Machado Garry vê as coisas, no entanto, é que McGregor segue um roteiro semelhante ao da lenda da NBA Michael Jordan, que é amplamente considerado o maior jogador de basquete da história e talvez um dos mais cruéis falantes de lixo que já competiu no atletismo profissional.

No documentário The Last Dance, Jordan revelou que inventou uma ofensa de um jogador adversário, o que o levou a incendiar o adversário na próxima vez que jogaram. Até mesmo um encontro inócuo em um restaurante, onde um técnico adversário passou por ele sem dizer olá, irritou tanto Jordan que ele usou isso como motivação quando seus times se enfrentaram nas finais da NBA.

“Quando vimos Michael Jordan competir como um dos melhores competidores que já vimos competir, ele manifestou e manipulou sua própria mente para pensar que alguém havia dito algo sobre ele no passado para que ele pudesse ir lá com uma fome competitiva, um vantagem competitiva”, disse Machado Garry.

“Quando você olha para os grandes, eles têm algo que os separa do resto do pelotão, e é a vontade de competir e eles farão todo o possível para chegar lá e vencer.

“Ainda não ultrapassei um único limite. Neil Magny disse as palavras que disse. Eu apenas as disse em uma plataforma maior para um palco maior e repeti suas próprias palavras para ele. A única pessoa que ele pode culpar por essas palavras é ele mesmo.”