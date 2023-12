Ian Machado Garry não compareceu ao Media Day do UFC 296, Vicente Luque reage

Ian Machado Garry não compareceu ao horário agendado para falar aos repórteres no Media Day do UFC 296, na quarta-feira.

Esperava-se originalmente que o candidato irlandês de 26 anos iniciasse o período de perguntas e respostas. Em vez disso, Stephen “Wonderboy” Thompson começou o dia e, à medida que mais e mais lutadores apareciam, Machado Garry não estava em lugar nenhum.

Dirigentes do UFC confirmaram posteriormente ao MMA Fighting que Garry “não estará disponível hoje”. Vários pedidos de comentários ao representante de Garry, Lloyd Pierson, não foram retornados imediatamente.

Nas semanas que antecederam a luta contra Vicente Luque, Garry, 26 anos, se envolveu em diversas polêmicas, principalmente quando o campeão peso médio do UFC, Sean Strickland, mirou nele e em sua esposa, Layla Machado Garry. Strickland a chamou de “predadora sexual” devido à diferença de idade – Ian Machado Garry tem 26 anos, enquanto Layla Machado Garry tem 40 – e mirou em um livro satírico de 11 páginas que ela escreveu sobre como encontrar e se casar com um atleta profissional.

Strickland também postou mensagens diretas que disse serem do peso meio-médio do UFC ameaçando possíveis ações legais por assédio e difamação de caráter.

Como resultado das constantes idas e vindas e do assédio online, Machado Garry disse que temia trazer sua família com ele para Las Vegas para as lutas.

“Estou um pouco cauteloso ao ir para a América pela segurança da minha família com toda a merda que está acontecendo online”, disse Machado Garry à TNT Sports. “Para proteger minha esposa, para proteger meu filho, para me proteger.”

Embora Machado Garry definitivamente tenha chegado a Las Vegas para a semana da luta do UFC 296, ele não apareceu no media day. Sua próxima aparição programada é na coletiva de imprensa pré-luta do UFC 296, na quinta-feira.

Depois que Machado Garry não demonstrou suas obrigações com a mídia, Luque reagiu durante sua sessão de perguntas e respostas.

“Acredito que se ele não fizer isso, não estou realmente interessado em tudo o que está acontecendo”, disse ele. “Acabei de ouvir um pouco sobre essas coisas e ouvi que ele está preocupado com sua família e tudo mais. Então, se esse for o motivo, quero dizer que estou de costas para ele. A maior coisa que temos é a nossa família, e sempre que alguém desrespeita a nossa família ou ultrapassa esse limite, acho que é um grande problema.

“Acho muito lamentável tudo o que aconteceu com ele e sua família. Acho isso algo super desrespeitoso e entendo. Se ele se sente melhor assim, acho que ele tem que fazer o que tem que fazer.

“Obviamente que temos essas obrigações, mas se ele não vier aqui também é uma perda de certa forma porque é mídia que ele vai perder, é uma oportunidade de compartilhar o seu lado da história que ele vai perder. Então ele está sacrificando alguma coisa também, mas para ter a segurança da família e tudo mais. A decisão é dele no final do dia.”