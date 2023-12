Ian Machado Garry teme ‘pela segurança da minha família com toda a merda que está acontecendo’ antes do UFC 296

Ian Machado Garry mal pode esperar para começar a semana de luta do UFC 296, mesmo que ele esteja com muita coisa em mente agora que não tem nada a ver com derrotar Vicente Luque no dia 16 de dezembro.

Mais notavelmente, o prospecto irlandês de 26 anos levantou preocupações sobre o possível perigo que aguarda sua esposa e filho devido ao drama recente que resultou principalmente de uma guerra de palavras com o campeão peso médio do UFC, Sean Strickland. A situação gira em torno de Strickland criticando o relacionamento que Machado Garry compartilha com sua esposa, Layla Machado Garry, e uma série de mensagens diretas supostamente do candidato dos meio-médios postadas nas redes sociais onde ele ameaçou com ação legal por assédio e difamação de caráter.

Como resultado, Machado Garry diz que realmente ficou apreensivo com o fato de sua família acompanhá-lo aos Estados Unidos para a luta em Las Vegas no próximo sábado à noite.

“Estou animado para o UFC 296”, disse Garry em conversa com a TNT Sports. “Acho que é um cartão enorme. Um card com todos os grandes nomes, muitos confrontos importantes. Estou um pouco cauteloso ao ir para a América pela segurança da minha família com toda a merda que está acontecendo online. Para proteger minha esposa, para proteger meu filho, para me proteger.”

O incidente mais recente envolveu Strickland alegando que ele trocou olhares com Machado Garry enquanto os dois lutadores treinavam no UFC Performance Institute na semana passada em Las Vegas.

Strickland disse em um vídeo que postou posteriormente nas redes sociais que realmente não teve nenhum problema com Machado Garry, apesar de chamar sua esposa de “predadora sexual” devido à diferença de idade e a um livro satírico de 11 páginas que Layla Machado Garry escreveu há vários anos sobre como encontrar e se casar com um atleta famoso feito em conjunto com um site para o qual ela trabalhava na época.

Ele também acrescentou que se realmente havia uma briga entre eles, então Machado Garry deveria enviar-lhe uma mensagem direta para marcar um horário para que eles pudessem se encontrar e resolver as coisas de uma vez por todas.

“Eu não quero isso, mas se é isso que você quer, você sabe onde me encontrar, cara”, disse Strickland em seu vídeo.

Machado Garry nunca mencionou o nome de Strickland, mas está claramente tentando manter o foco na tarefa que tem em mãos, que envolve enfrentar Luque em um confronto importante na divisão dos meio-médios.

“Não estou nem remotamente preocupado com a luta”, disse Machado Garry. “A luta é divertida. A luta é fácil para mim. É sempre algo que gosto, algo que amo.”

Não há como dizer se Machado Garry e Strickland se cruzarão novamente durante a semana da luta, embora tudo pareça possível. Por sua vez, Machado Garry parece pronto para morder a língua ou pelo menos acalmar os nervos no que diz respeito a Strickland, porque ele tem negócios mais urgentes para resolver agora.

“A preparação para a semana da luta eu adoro”, disse Machado Garry. “As coletivas de imprensa, pesagens, tudo. Eu amo isso. É energia. Eu prospero com isso, mas o fato de não ser capaz de reagir às pessoas pessoalmente vai me deixar um pouco nervoso.”