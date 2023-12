Ian Machado Garry x Vicente Luque eliminado do UFC 296

Ian Machado Garry não competirá mais no UFC 296 após contrair uma pneumonia, e sua luta contra Vicente Luque foi retirada do card.

O CEO do UFC, Dana White, confirmou a notícia na quarta-feira, depois que Chael Sonnen relatou inicialmente a notícia.

“Ian Garry começou com uma gripe que se transformou em pneumonia”, disse White no Twitter. “Então essa luta acabou e não está acontecendo. É verdade.”

Machado Garry estava originalmente programado para falar com os repórteres no Media Day do UFC 296, na quarta-feira, mas não compareceu. Na época, não foi dado nenhum motivo para sua ausência, embora Machado Garry já tivesse mencionado que temia pela segurança de sua família após uma feia ida e volta com o campeão peso médio do UFC, Sean Strickland, antes da semana da luta.

Em última análise, isso não teve nada a ver com a perda do dia da mídia com Machado Garry adoecendo e precisando de tratamento para pneumonia. Agora, ele terá que ficar de fora da luta com Luque e esperar a recuperação antes de marcar a próxima luta em 2024.

Até o momento, o UFC não informou qual luta da eliminatória ocupará o lugar de Machado Garry x Luque no card principal, que vai ao ar em pay-per-view na noite de sábado. O UFC 296 avança com 13 lutas no total após perder o confronto dos meio-médios.