Icomon OFERECE EMPREGOS para Coordenador (a), Auxiliar e mais!

A Icomon Tecnologia, empresa que atua há mais de 30 anos com alta performance em tecnologia e telecomunicações, está contratando funcionários (as) nas regiões Sul, Sudeste e Norte do país. Isto é, antes de falar mais sobre, confira quais são os principais cargos abertos no presente momento:

Coordenador (a) de Serviços Gerais – São Paulo – SP – Limpeza;

Ligador (a) de Linhas Telefônicas – Maringá – PR – Telecomunicações;

Ligador (a) de Linhas Telefônicas – Cascavel – PR – Telecomunicações;

Auxiliar de Telecom (OBRA) – Curitiba – PR – Telecomunicações;

Controlador (a) de Acesso – São Paulo – SP -Portaria Industrial, Comercial;

Auxiliar de Serviços Gerais – São Paulo – SP – Limpeza;

Auxiliar de Telecomunicações – Boa Vista – RR – Telecomunicações: Auxiliar os cabistas e oficiais nas atividades de emenda e lançamento de cabos aéreos e subterrâneo. Organização dos materiais, do veículo, local de trabalho bem como a condução do veículo se necessário;

Auxiliar de Telecomunicações – Macapá – AP – Telecomunicações;

Auxiliar de Telecomunicações – Amazonas – Manaus – AM – Telecomunicações;

Cabista de Pressurização – São Paulo – SP – Telecomunicações: Atuará como Cabista de pressurização; Realiza trabalho em espaço confinado, para manutenção na rede subterrânea.

Mais sobre a Icomon

Sobre a Icomon, podemos frisar que, focada no setor de Telecomunicações, a empresa atende as principais operadoras e prestadoras de serviços do segmento e detém a maior parte das operações na região metropolitana de São Paulo. Além disso, a Icomon está em constante evolução e sempre em busca de novas tecnologias para otimizar os processos, oferecendo as melhores soluções do mercado.

Com mais de 30 anos de experiência, oferece soluções avançadas em redes de fibra óptica e metálica, wireless, serviços de voz, dados, TV (DTH e FTTX), acesso à internet, equipamentos de transmissão, manutenção de infraestrutura AR, CC, CA, GMG, baterias e zeladoria, manutenção de CX e TX e Call Center Ativo/Receptivo.

A empresa possui mais de 8 mil profissionais, sendo que aproximadamente 7 mil atuam diretamente na execução de operações. Atualmente, a Icomon conta com uma frota de mais de 5 mil veículos, entre utilitários, caminhões e automóveis leves.

Consulte alguns benefícios

Vale alimentação;

Vale Refeição;

Assistência Médica;

Assistência Odontológica;

Seguro de vida;

Vale transporte.



Como realizar a sua candidatura?

Bom, como já foi possível verificar a lista de cargos da Icomon Tecnologia, basta acessar esse link que você irá automaticamente à página da InfoJobs. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

