Ícone da NFL classifica Russell Wilson do Denver Broncos como ‘o pior de todos os tempos’

Russel Wilson enfrenta um futuro incerto com o Denver Broncos depois de ser esnobado por seu treinador Sean Paytone ex-gerente geral da NFL Michael Lombardi acredita que o comércio pode muito bem ser o pior da história do esporte.

O Broncos adquirido Wilson antes do início da temporada de 2022, abrindo mão das escolhas de primeira e segunda rodada do Draft e de três outros jogadores para contratar o quarterback.

Os momentos inesquecíveis de Russell Wilson em família em meio às especulações dos BroncosInstagram

O jogador de 35 anos recebeu então uma enorme extensão de contrato de cinco anos no valor de US$ 245 milhões, mas essa decisão foi desfeita por Lombardique sente o Broncos cometemos um erro catastrófico.

Ao discutir sua bancada pelo Broncos esta semana, o ex-Cleveland Browns o vice-presidente atacou impiedosamente o lutador QB e afirmou que “vai ser considerado o pior de todos os tempos”.

“Quando você soma o contrato e a negociação, é o pior de todos os tempos”, Lombardi disse ao TMZ Sports.

O que aconteceu com Russell Wilson?

Antes de assinar com o Broncos, Wilson passou uma década com o Seahawks. Lá, ele se estabeleceu como um dos melhores zagueiros de dupla ameaça da história da franquia, estabelecendo o recorde de maior número de passes para touchdowns e jardas de passe.

Mas Wilsona forma de caiu de um penhasco em 2022, quando ele partiu para Denver e mesmo uma ligeira melhoria nesta temporada não foi suficiente para evitar que ele fosse descartado Payton. Em vez disso, ele preferiu escolher Jarrett Stidham pela derrota por 26 a 23 para o Patriotas da Nova Inglaterra.

A decisão do treinador principal pode muito bem indicar que o seu tempo com o Broncos está chegando a uma conclusão decepcionante. E Lombardi não se esquivou de chamar a negociação de uma das piores da história da NFL.

Lombardi54, apontou outros movimentos historicamente infames, destacando o Vikings‘comércio em 1989 por Herschel Walker com o Dallas Cowboys. No entanto, WilsonO comércio da empresa pode muito bem ser pior por causa do contrato anexado ao acordo e como isso “irá impactar o teto salarial nos anos futuros”.

“Russel passará de Denver“, Lombardi adicionado. “Mas os problemas de seu limite permanecerão por mais dois anos.”