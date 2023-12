Ilia Topuria: Volkanovski não está preparado para o que está por vir

Ilia Topuriacom invencibilidade de 14-0-0, afirma-se com segurança como o melhor do mundo no UFC.

Preparado para um confronto significativo em 17 de fevereiro contra Alex ‘O Grande’ Volkanovski pelo título mundial dos penas, Topúriaexpressou a determinação de elevar a Espanha a novos patamares.

Com convicção e um histórico impecável, Topúria disse MARCA exclusivamente que ele está prestes a causar um impacto significativo no UFC, pronto para mudar o curso da história na próxima batalha em Anaheim, Califórnia.

Alicante, campo de treinamento completo antes da luta pelo título dos penas do UFC. Como você está se sentindo?

“Sinto-me super bem, sinceramente. Estou muito grato pela oportunidade que se apresenta no dia 17 de fevereiro.

Você costuma dizer que é um sonho, além de poder realizá-lo. Você vê isso como um sonho ou mais como uma jornada a ser empreendida?

“O sonho é percorrer todo o caminho que tive que percorrer para chegar até aqui. Esse é o verdadeiro sonho. Consegui criar com minha família e minha equipe.”

Do outro lado do ringue está Alexander Volkanovski, talvez o maior dominador da história dos penas…

“Acontece que me preparei a vida inteira para esse momento. O adversário do dia 17 de fevereiro não tem muita importância porque o resultado será o mesmo, seja quem for. anos. Então é inevitável não chegar lá. Passei por toda essa jornada que me levou até a luta final. Então agora não tenho dúvidas. Zero dúvidas e mais fé do que nunca de que serei campeão mundial.”

Como você descreveria Alexander Volkanovski?

“Alexandre Volkanovski é um grande lutador. Ele é o campeão mundial dos penas e há uma razão para ele ter sido o número 1 peso por peso. Também há uma razão pela qual o cara é bom. Ele é um bom atleta, ou melhor, um superatleta. E é isso que me deixa orgulhoso, porque no dia 17 de fevereiro vou derrotar uma lenda como Alexandre Volkanovski. Ele é um lutador com grandes qualidades, mas não está preparado para o que está por vir”.

Você aprendeu alguma coisa com as duas aventuras de Volkanovski contra Makhachev para se tornar bicampeão e passar para o peso leve?

“Quanto mais açúcar, mais doce. Quanto mais lutas você tiver e quanto mais material você tiver para analisar, melhor. Obviamente, essas duas lutas me ajudam a analisá-lo mais porque ele correu mais perigo nessas duas lutas do que em qualquer uma das outros. E também lhe dá a visão para saber e acreditar que ele é um ser humano de carne e osso. Alguém que podemos machucar e podemos apagar as luzes. “

Volkanovski fala sobre lições de humildade que quer te dar, dizendo que você não está preparado… Você considera isso uma estratégia para te enfraquecer mentalmente ou é o próximo passo?

“Uma das melhores coisas que tenho é que não me importo com o que os outros dizem, especialmente com o que Volkanovski diz. Isso não me afeta de uma forma ou de outra. O que eu faço com todas essas informações? O que eu faço com essa suposta falta de humildade? Ele diz que me dará aulas de humildade e será professor durante esses meses. Ele deveria saber que abandonei a escola aos 15 anos. Já terminei e nocauteei mais de um [rival]e mais de um professor. Ele seria apenas mais um. Ser professor tira mais pontos do que dá.”

É tudo uma questão de mentalidade chegar a essa batalha com confiança?

“É tudo uma questão de mentalidade, sim. Mas chegar a esse momento e alcançá-lo exige muito trabalho e sacrifícios. Você não tem uma mentalidade sentada no sofá da sua sala. A mentalidade surge quando você se esforça muito, faça tudo o que você tem que fazer. É quando você cria uma mentalidade, quando você se supera a cada dia. Você não espera a motivação. Você chega, calça as luvas, começa o trabalho, e mesmo que não esteja inspirado, a inspiração nasce em poucos minutos. É a única opção que você tem; não há outra.”