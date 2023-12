Imagens de treinamento de Aaron Rodgers provam que ele leva a sério o retorno antecipado aos Jets

Tele é o mais recente Aaron Rodgers O vídeo de treinamento prova que estamos prestes a vivenciar o avanço médico mais importante no esporte profissional ou o maior erro cometido por um atleta na história. Aaron Rodgers está no centro de tudo e sua intenção é se recuperar 100% da lesão no tendão de Aquiles que sofreu no início da temporada, antes do dia de Natal. Será interessante ver como se comporta a sua recuperação durante um jogo com toda a pressão que joga contra ele. Em um novo vídeo do Jatos de Nova York campos de treinamento, você pode ver Rodgers já fazendo exercícios rápidos e se movendo incrivelmente bem para um jogador que sofreu uma lesão que ameaçava sua carreira há apenas alguns meses. Na verdade, Rodgers já está jogando bombas com o braço direito como se não fosse nada.

Aaron Rodgers retorna ao campo de treinamento após cirurgiaTwitter

Quando exatamente Aaron Rodgers jogará novamente?

Olhando para esta filmagem e para o que o próprio Aaron Rodgers disse à mídia, a data potencial de retorno está a menos de duas semanas de distância. No próximo domingo, os Jets jogam contra o Miami Dolphins e Rodgers deve retornar exatamente uma semana depois. A véspera de Natal é quando os Jets jogam contra os Washington Commanders e o QB terá a chance de impressionar as massas. Embora nada tenha sido confirmado ainda, o plano é ver como os treinos progridem e como o tendão de Aquiles de Aaron Rodgers responde. Entre agora e o possível retorno, os torcedores do New York Jets podem até começar a expressar o quanto estão ansiosos e nervosos.

Todo o mundo do futebol americano está nervoso com isso porque todos queremos que Aaron Rodgers esteja completamente curado. Se isso acontecer, ele será o primeiro caso de um avanço médico na recuperação física que atualmente não tem precedentes entre outros casos semelhantes. Continue assistindo o treino de Rodgers durante toda a próxima semana e veja se você percebe que ele está totalmente recuperado. Você pode se surpreender quando tudo estiver dito e feito. Enquanto isso, Rodgers só cuida dos negócios nos campos de treinamento.