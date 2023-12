Iman Shumpert nega ter feito Teyana Taylor se sentir ameaçada em documentos de divórcio

O drama do divórcio entre Iman Shumpert e Teyana Taylor está esquentando … ele agora está ligando para BS por alegar que a fez se sentir em perigo quando ela estava com ele.

De acordo com documentos judiciais obtidos pelo TMZ, Shumpert diz que Teyana nunca provou que ele a fez se sentir em perigo, apesar de ter feito a reclamação em papéis de divórcio recentemente protocolados. Iman quer que o tribunal tome medidas e retire as acusações de Teyana dos documentos.

Para ser mais específico, Teyana colocou algo chamado “tratamento cruel” como motivo para o divórcio do casal, que é definido como “inflição intencional de dor física ou mental… [that] justifica razoavelmente a apreensão de perigo para a vida, integridade física ou saúde.”

O novo pedido de Iman é apenas mais um capítulo no que já se tornou uma dura batalha pela custódia. Conforme informamos, Teyana primeiro apresentou os documentos do divórcio usando apenas as iniciais do casal, na tentativa de manter tudo privado do público.