IME divulga resultado definitivo do Vestibular 2024

O Instituto Militar de Engenharia (IME) é uma instituição pública de ensino que pertence ao Exército Brasileiro.

Todos os candidatos inscritos nesta edição do Vestibular do IME devem ficar atentos, uma vez que a instituição já divulgou o resultado oficial do processo seletivo.

Dessa maneira, para que você consiga acessar o resultado e entender quais deverão ser os seus próximos passos no processo seletivo, separamos um resumo completo sobre o Vestibular 2024 do IME. Confira!

Vestibular IME 2024: resultado final já pode ser acessado

Conforme o calendário oficial do processo seletivo, o resultado definitivo do Vestibular do IME foi divulgado nesta quinta-feira, 21 de dezembro. O resultado preliminar já havia sido divulgado no início do mês.

Todos os candidatos aprovados nessa fase do processo seletivo poderão participar das próximos etapas previstas pelo edital da seleção: a Inspeção de Saúde, o Exame de Aptidão Física e a Avaliação Psicológica.

O resultado já pode ser acessado por todos os candidatos e está disponível no site oficial do IME. Além da lista de candidatos classificados em primeira chamada, o IME também divulgou informações importantes para os estudantes aprovados.

Segundo as informações divulgadas, os estudantes aprovados deverão apresentar-se no IME no dia 15 de janeiro de 2024, até às 07h30 (horário de Brasília), munidos dos documentos indicados no edital do processo seletivo. Os estudantes que necessitarem de alojamento no IME durante a última etapa do processo seletivo deverão enviar solicitação até o dia 29 de dezembro.



Por fim, devemos ressaltar que a matrícula dos candidatos aprovados irá acontecer no dia 19 de fevereiro de 2024.

Ficou com alguma dúvida sobre o resultado do Vestibular do IME e as próximas etapas? Acesse o edital oficial do processo seletivo e confira mais informações.

Vestibular IME 2024: funcionamento do processo seletivo

Conforme indicado no edital do processo seletivo, o funcionamento do Vestibular 2024 do IME consiste em três fases. Veja quais são as etapas do processo seletivo 2024 a seguir.

A primeira etapa do Vestibular do IME foi o exame intelectual, dividido em duas fases de provas:

1ª fase: a primeira fase foi aplicada no dia 24 de setembro de 2023. Nesta etapa, os candidatos realizaram uma prova com questões de múltipla escolha sobre assuntos diversos das disciplinas de a primeira fase foi aplicada no dia 24 de setembro de 2023. Nesta etapa, os candidatos realizaram uma prova com questões de múltipla escolha sobre assuntos diversos das disciplinas de Matemática , Física e Química.

2ª fase: a segunda fase, por sua vez, foi aplicada em quatro dias consecutivos: entre os dias 23 e 26 de outubro de 2023. Nessa etapa, todos os candidatos deveriam responder questões discursivas de Matemática, Física e Química. Ainda, a prova continha também questões de múltipla escolha de Português e Inglês, além de uma proposta de redação . a segunda fase, por sua vez, foi aplicada em quatro dias consecutivos: entre os dias 23 e 26 de outubro de 2023. Nessa etapa, todos os candidatos deveriam responder questões discursivas de Matemática, Física e Química. Ainda, a prova continha também questões de múltipla escolha de Português e Inglês, além de uma proposta de

Nesta edição do Vestibular, as provas foram aplicadas nas seguintes cidades:

Belém – PA

Belo Horizonte – MG

Brasília – DF

Campinas – SP

Campo Grande – MS

Curitiba – PR

Fortaleza – CE

Goiânia – GO

Juiz de Fora – MG

Manaus – AM

Porto Alegre – RS

Recife – PE

Rio de Janeiro – RJ

Salvador – BA

Santa Maria – RS

São José dos Campos – SP

São Paulo – SP

Teresina – PI

Vila Velha – ES

O gabarito das provas foi divulgado no dia 06 de outubro. A publicação do resultado da 1ª fase do exame intelectual, por sua vez, aconteceu 09 de outubro e, segundo indicado, somente os candidatos aprovados nesta fase puderam participar da segunda fase do vestibular.

Vestibular IME 2024: vagas disponíveis

Por meio desta edição do Vestibular, o IME está oferecendo 87 vagas para os candidatos inscritos no processo seletivo. As vagas serão divididas da seguinte forma:

Ativa: 65 vagas para ampla concorrência e 10 vagas para cotas;

Reserva: 10 vagas para ampla concorrência e 2 vagas para cotas.

Os estudantes que quiserem seguir carreira militar poderão concorrer às vagas da ativa, enquanto as vagas da reserva são destinadas aos estudantes que não querem seguir carreira militar.

Vestibular IME 2024: quem poderia participar?

Puderam concorrer às vagas da ativa os candidatos que possuírem no mínimo 16 anos de idade, completados até 31 de dezembro do ano da matrícula e, no máximo, 22 anos.

Para as vagas da reserva, os candidatos com ao menos 16 anos, completados no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro do ano do Vestibular e, no máximo, 21 anos, completados no período de 1o de janeiro a 31 de dezembro do ano do Vestibular.