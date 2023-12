Imersão: Estudantes da rede municipal de ensino mergulham na história de Penedo

Projeto Turismo do Saber levou mais de 250 alunos aos principais pontos da cidade durante o primeiro ano do programa

Penedo possui um rico patrimônio histórico e arquitetônico, um dos mais belos do Brasil. É a história do Brasil, da arte, da política, geografia, cultura popular e das batalhas. E o seu povo precisa conhecer bem a sua história, ter consigo o sentimento de pertencimento do seu lugar.

Assim, a Prefeitura de Penedo, através das Secretarias de Turismo e Educação Criativa (Seturec) e Educação (Semed), colocou em prática o Projeto Turismo do Saber, que nesta quinta-feira (30), levou mais uma turma de estudantes da rede pública de ensino para uma imersão pelas ruas da Cidade dos Sobrados, encerrando o primeiro ano do programa.

A primeira parada dos alunos do 6º ano da Escola Municipal Irmã Jolenta foi no Complexo Conventual Santa Maria dos Anjos, de influência barroca e cerca de 350 anos de erguido. O templo é um dos mais belos do Brasil, com seu altar folheado a ouro e o teto com a imagem da Maria, cercada por anjos.

“O projeto foi dividido em duas etapas, entre aula teórica e prática. No primeiro momento conversamos com eles em sala de aula e depois levamos para a prática, até os principais equipamentos turísticos de Penedo. Com isso, queremos mostrar aos alunos a importância de Penedo na vida de todos e também a importância da cidade em ser um destino turístico. Instigar, mostrar para eles quem é Penedo e neste primeiro ano do programa conseguimos alcançar mais de 250 estudantes”, explica Beatriz Santos, turismóloga da Seturec.

A turma do 6º ano da Escola Irmã Jolenta também conheceu um pouco da história da Igreja Nossa Senhora da Corrente, que pertenceu a uma família abastada e também abolicionista. Os Lemos usavam o templo religioso às margens do São Francisco para esconder e dar fuga aos escravos durante o Império.

A imersão também passou pelo Galpão Zureta, empreendimento privado que reúne mais de 50 artesãos expondo seus trabalhos e, ainda, puderam conhecer alguns personagens fundamentais para a história de Penedo – entre eles Dom Pedro II, Maurício de Nassau e Duarte Coelho Pereira – representados nas estátuas instaladas na Praça Frei Camilo de Lellis, em frente ao convento franciscano.

Nicolas Gabriel, 11 anos, aluno do 6º ano ficou impressionado com tudo que pode conhecer sobre a sua cidade. “Gostei de tudo, nossa cidade é muito linda. Todas as igrejas são lindas e chamam muito a atenção pela riqueza de detalhes e o brilho (ele se referiu aos altares das Igrejas Santa Maria dos Anjos e Nossa Senhora da Corrente). E também gostei de conhecer a história das esculturas na praça do convento”, disse o adolescente..

Encerrando a imersão cultural, educativa e turística, os alunos fizeram um passeio pela história do ‘Velho Chico’, a bordo de um catamarã. Todo o percurso foi acompanhado pelo guia de turismo Daniel Almeida, técnicos da Seturec e diretores e professores da unidade de ensino.

“Este projeto surgiu para fazer com que as crianças conheçam um pouco da sua cidade e que possam valorizar a importância cultural, socioambiental e política da nossa cidade. Infelizmente, muitos estudantes ainda não conhecem muito bem a sua história, mas essa realidade está mudando. Então, esse projeto veio para salientar e valorizar ainda mais a importância do povo na contribuição da nossa história, tanto do surgimento/fundação, holandesas, portuguesas, até os dias atuais e para o desenvolvimento de Penedo”, encerrou a professora de História da Escola Irmã Jolenta, Ângela Ribeiro.

Neste primeiro ano, o Projeto Turismo do Saber alcançou 250 alunos dos 6º anos das escolas da Semed. Em 2024, o projeto retorna e ao final de cada temporada, os estudantes ainda participam de um concurso cultural, em que as três melhores fotografias levam um laptop, tablet e smartphone.

Texto e fotos Roberto Miranda – jornalista