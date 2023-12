Implicações fiscais do Squid Game: o vencedor foi tributado no prêmio de US$ 4,56 milhões?

456 concorrentes e apenas um ganhou uma quantia em dinheiro que mudou sua vida. Enquanto as apostas em Jogo de Lula: O Desafio não eram tão altos quanto seu equivalente dramático, os 4,56 milhões de dólares em jogo fizeram com que parecesse assim. Mas será que o vencedor realmente ganhou todo o prêmio em dinheiro?

Às quartas-feiras grande final, um vencedor foi coroado entre os três competidores restantes: Sam Lantz (concorrente 016), Mai Whelan (287) e Phill Cain (451). O show tenso finalmente chegou ao fim, coroando um grande sucesso na TV, apesar da polêmica durante as filmagens.

‘Squid Game: The Challenge’, quanto dinheiro o vencedor recebeu após os impostos?

‘Squid Game: The Challenge’ foi filmado no Reino Unido, país que na verdade é um paraíso fiscal para prêmios de game shows. No Reino Unido, os ganhos com prêmios são totalmente isentos de impostos. No entanto, dado que todos os finalistas foram Residentes nos EUAeles estavam sujeitos às regulamentações fiscais dos EUA.

Sam Lantz, Mai Whelan e Phill Cain participaram da festa de exibição de “Squid Game: The Challenge” da Netflix em Nova York.

O resultado é que um vencedor britânico teria sido muito mais rico do que um jogador dos EUA. Alerta de spoiler : infelizmente para Mai, como cidadão e residente nos EUA, qualquer ganho superior a US$ 1.000 está sujeito a um imposto de 37% (tanto localmente quanto no exterior). Portanto, o IRS tem direito a US$ 1,68 milhão de seu grande prêmio.

No final, Mai Whelan poderá aproveitar apenas $ 2,8728 milhões dólares de seus ganhos devido ao pagamento de uma quantia fixa, provavelmente levando-a ao faixa de imposto mais alta. O que ainda é uma soma que muda vidas, mas vem com uma dedução muito significativa. No final, o Receita Federal estava tão entusiasmado com sua vitória quanto ela.