Importante! Publicadas as diretrizes para utilização do FGTS em financiamentos imobiliários

Na última terça-feira, dia 26, foram divulgadas no Diário Oficial da União as diretrizes referentes ao emprego do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) no setor habitacional para o ano de 2024.

É importante destacar que essas diretrizes, divulgadas pelo Ministério das Cidades, abrangem o financiamento imobiliário, infraestrutura urbana e saneamento básico.

Como muitos sabem, o uso do FGTS para garantir financiamentos imobiliários é uma prática comum. Afinal, os recursos, que permanecem congelados na Caixa Econômica Federal, representam uma espécie de empréstimo ao poder público federal.

Vale destacar ainda que, apesar desse congelamento temporário, o dinheiro continua sendo de propriedade dos trabalhadores. Dessa forma, esse mecanismo contribui significativamente para o investimento e fomento do setor habitacional.

Vale destacar ainda que, apesar desse congelamento temporário, o dinheiro continua sendo de propriedade dos trabalhadores. Dessa forma, esse mecanismo contribui significativamente para o investimento e fomento do setor habitacional.



Novas diretrizes para utilização do FGTS no financiamento imobiliário em 2024



Como mencionamos anteriormente, o Ministério das Cidades acaba de divulgar uma significativa atualização nas regras de utilização do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para financiamentos imobiliários.

Segundo a recente publicação no Diário Oficial da União, está previsto um aporte substancial de recursos, totalizando R$ 46,2 bilhões, destinados especificamente para a concessão de financiamentos imobiliários a pessoas físicas.

Essa injeção expressiva de recursos do FGTS vai beneficiar bastante as famílias que almejam a aquisição de imóveis pelo programa Minha Casa, Minha Vida. Todavia, não se resume ao programa.

Assim, outras categorias de interessados no mercado imobiliário serão contempladas.

A distribuição desses recursos, conforme detalhado na publicação, é a seguinte:

Minha Casa, Minha Vida (Faixas 1 e 2): Um montante significativo de R$ 46,2 bilhões será destinado para garantir financiamentos a famílias com renda mensal de até R$ 4,4 mil, abrangendo as faixas 1 e 2 do programa Minha Casa, Minha Vida;

Concessão de Financiamentos: Para facilitar a aquisição de unidades habitacionais, será disponibilizado um valor de R$ 995 milhões. O objetivo, portanto, é atender à demanda crescente por moradias;

Programa Especial de Crédito Habitacional ao Cotista do FGTS (Pró-Cotista): Uma abordagem estratégica destina 60% dos recursos para imóveis novos e 30% para unidades habitacionais com valor de até R$ 500 mil, oferecendo opções diversificadas aos beneficiários;

Concessão de Descontos: Um fundo de R$ 1,4 bilhão será direcionado para conceder descontos a famílias com renda mensal na faixa de R$ 2,6 mil a R$ 4,4 mil. Dessa forma, contemplará as faixas 1 e 2 do Minha Casa, Minha Vida, tornando o sonho da casa própria mais acessível;

Descubra como utilizar o Fundo de Garantia para adquirir a casa dos seus sonhos!

Se você está pensando em realizar o sonho da casa própria, saiba que o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) pode ser uma excelente ferramenta para tornar esse objetivo uma realidade.

Existe uma modalidade específica que permite que você utilize o saldo do FGTS para liquidar, amortizar ou dar entrada no financiamento do seu imóvel. Veja como:

1 – Documentação do Imóvel:

O primeiro passo é reunir os documentos referentes à compra do imóvel desejado, seja ele novo, usado ou na planta. A documentação será necessária para apresentação na Caixa Econômica Federal, instituição responsável pelo gerenciamento do FGTS.

2 – Solicitação do Saldo do FGTS:

Após a escolha do imóvel e a reunião dos documentos, o próximo passo é solicitar o saldo do seu FGTS.

Assim, o pedido pode ser feito para uma nova compra ou para liquidar um contrato de financiamento já existente. A Caixa Econômica será a responsável por analisar e aprovar essa solicitação.

3 – Aprovação e Transferência:

Uma vez apresentados os documentos e solicitado o saldo do FGTS, é necessário aguardar a aprovação por parte da Caixa Econômica. Após a aprovação, a Caixa fará a transferência direta do valor para o banco no qual o financiamento foi contratado.

Por fim, é importante ressaltar que essa modalidade de utilização do FGTS oferece benefícios significativos, como a redução do valor das prestações mensais ou a diminuição do saldo devedor.