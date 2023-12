Impressionante: 5 MOEDAS do Cruzeiro que podem ser Vendidas por até R$1600

O Cruzeiro, uma moeda que teve grande importância na história econômica brasileira, possui diversas variações que podem ser de grande valor para os numismatas. Neste artigo vamos explorar cinco moedas de Cruzeiro que podem alcançar o valor de R$1600. Fique atento(a) e acompanhe nosso texto até o final.

O Cruzeiro: Um Padrão Monetário em Três Atos

O Cruzeiro foi a moeda oficial do Brasil em três períodos diferentes. A primeira vez foi de 1942 a 1967, seguido por 1970 a 1986 e, finalmente, de 1990 a 1993. Cada adoção do Cruzeiro marcou uma era distinta na história econômica do Brasil.

A Primeira Onda: O Cruzeiro de 1942 a 1967

Durante o Estado Novo, o Cruzeiro foi introduzido como a moeda padrão do Brasil, substituindo o Réis. A intenção era unificar todas as moedas em circulação em todo o país. Com a implementação do Cruzeiro, cada unidade equivalia a mil Réis.

As Reformas do Cruzeiro

O Cruzeiro passou por várias reformas durante o seu curso. A primeira reforma ocorreu sob o governo de Castelo Branco, com a substituição do Cruzeiro pelo Cruzeiro Novo. Depois, durante o governo de José Sarney, veio o Plano Cruzado. Finalmente, a última reforma ocorreu durante o governo de Collor.

Quais Valores das Moedas do Cruzeiro

Existem inúmeras moedas do Cruzeiro que são consideradas valiosas para os colecionadores de moedas. Vamos nos concentrar especificamente nas moedas de 1, 5, 10, 20 e 50 Cruzeiros. Estas moedas, juntas, podem chegar a valer até R$1600. Assista ao vídeo abaixo EXCLUSIVO do Notícias Concursos e se surpreenda com todos valores e detalhes destas moedas antigas raras:



Você também pode gostar:

Como Identificar e Vender Moedas Raras

Se você possui uma moeda rara e deseja vendê-la, é crucial mantê-la em boas condições. Moedas sem arranhões, com imagens claras e sem manchas, e com todos os traços e marcas de fabricação são mais atrativas para os colecionadores.

Onde Vender Moedas Raras

Existem várias maneiras de vender moedas raras. Além de lojas especializadas e leilões, grupos no Facebook, marketplaces online (como Mercado Livre e Shopee) e venda direta para colecionadores são excelentes plataformas para a comercialização de moedas raras.

Venda no Facebook

No Facebook, é possível encontrar diversos grupos focados na compra e venda de moedas raras.

Venda no Mercado Livre e Shopee

Se preferir vender suas moedas diretamente, uma ótima opção é anunciá-las nessas plataformas de vendas. Muitos numismatas comercializam suas moedas diariamente na Shopee e no Mercado Livre.

Venda para Colecionadores

Existem vários compradores de moedas raras que podem estar interessados em suas peças. No entanto, é importante verificar se sua moeda é realmente rara, pois eles geralmente só compram moedas extremamente raras, especialmente aquelas com erros de fabricação. Inclusive você pode vender sua moeda rara para o próprio Notícias Concursos pelo youtube.