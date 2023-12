Inbrands está NA PROCURA por Vendedor (a), Gerente e mais!

A Inbrands, empresa de consolidação e gestão de marcas de moda, está recrutando funcionários (as) para compor o seu time em solo brasileiro. Quer dizer, caso você esteja buscando uma recolocação profissional no mercado de trabalho, veja quais são as principais oportunidades e os locais:

Analista de Processos Pleno – São Paulo – SP – Administração Geral;

Gerente de Loja – Rio de Janeiro – RJ – Lojas / Shopping;

Gerente de Loja – Ellus Park Shopping -Brasília – DF – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) Geral – Rio de Janeiro – RJ – Atendimento;

Vendedor (a) de Loja – Salvador – BA – Lojas / Shopping: Realizar o atendimento personalizado ao cliente, de acordo com suas preferências e necessidades. Ser criativo e dinâmico para o alcance das metas de vendas. Relacionar-se com os clientes na venda e no pós-venda;

Vendedor (a) de Loja – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) de Loja – Florianópolis – SC – Lojas / Shopping;

Gerente de Loja – Nordeste – Salvador – BA – Lojas / Shopping;

Gerente de Loja – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Gerente de Loja – Florianópolis – SC – Lojas / Shopping;

Gerente de Loja – Fortaleza – CE – Lojas / Shopping;

Assistente de Corte – CD EMBU DAS ARTES – São Paulo – SP – Logística.

Mais sobre a Inbrands

Contando um pouco mais sobre a Inbrands, é interessante deixar claro que a sua história começa em 2008, com a construção de um modelo de negócios diferenciado, onde o foco era a aquisição, gestão profissionalizada e desenvolvimento de marcas ao seu pleno potencial.

Com o passar dos anos, criou um portfólio de marcas icônicas, desejadas e líderes em seus respectivos segmentos. Desde o início o seu principal objetivo sempre foi liderar, pela inovação e rentabilidade, o setor de moda e lifestyle do Brasil.

Em seu portfólio estão: Bobstore, Ellus, Richards, Salinas, VR Collezioni e Tommy Hilfiger. Suas marcas são consideradas icônicas e estão posicionadas como marcas premium com distribuição através de lojas próprias, franquias, multimarcas e e-commerce.

Consulte alguns benefícios

Assistência odontológica;

Assistência médica;

Vale-transporte;

Vale-refeição;

Seguro de Vida.



Como realizar a sua candidatura?

Como você já pôde verificar a lista de cargos da Inbrands, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa ACESSAR ESTE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

