Indenização de R$ 15 MIL do Auxílio Brasil: veja como consultar

O vazamento de dados relacionados ao programa “Auxílio Brasil“ trouxe uma série de repercussões e preocupações para os cidadãos brasileiros. Diante disso, o Instituto Sigilo disponibilizou uma consulta online para que as pessoas possam verificar se foram afetadas pelo vazamento e se têm direito a uma compensação de R$15.000.

Neste artigo, vamos explicar como realizar essa consulta e esclarecer algumas questões importantes sobre o processo.

O que é o Instituto Sigilo?

O Instituto Sigilo é uma organização independente que atua na defesa da privacidade e segurança de dados dos cidadãos brasileiros. Com o objetivo de auxiliar as vítimas do vazamento de dados do “Auxílio Brasil”, o instituto desenvolveu uma plataforma online para que as pessoas possam verificar se foram afetadas e possuem direito à compensação financeira.

Como realizar a consulta no Instituto Sigilo?

Para realizar a consulta no Instituto Sigilo, é necessário acessar o site oficial da organização e preencher algumas informações pessoais. Os dados solicitados incluem nome completo, e-mail, CPF e número de telefone. Além disso, é preciso aceitar os termos da Política de Privacidade e os Termos de Uso do site.

É importante ressaltar que a consulta não garante um pagamento imediato. Ela serve apenas para verificar se a pessoa está listada na base de dados supostamente comprometida e se é elegível para receber a compensação de R$15.000.

Decisão sujeita a recursos legais

Em setembro, o Judiciário Federal determinou o pagamento de R$15.000 a cada indivíduo afetado pelo vazamento de dados do “Auxílio Brasil”. No entanto, essa decisão está sujeita a possíveis recursos legais, o que significa que não há garantia de pagamento imediato.



Os recursos podem atrasar o processo de compensação e prolongar a espera das pessoas afetadas.

Contexto do “Auxílio Brasil”

O “Auxílio Brasil“ foi criado durante o governo do presidente Jair Bolsonaro em 2021, como um programa de assistência social para ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade. No entanto, o programa foi posteriormente extinto em 2023 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que reintroduziu o Bolsa Família com novas diretrizes.

Compensação para os afetados pelo vazamento de dados

O vazamento de dados do “Auxílio Brasil” expôs informações pessoais sensíveis dos cidadãos, como nome completo, CPF, e-mail e número de telefone. Essa situação gerou preocupação e riscos de fraudes e golpes envolvendo os dados das pessoas afetadas.

Diante disso, o Judiciário Federal determinou o pagamento de R$15.000 a cada indivíduo afetado como forma de compensação pelos danos causados pelo vazamento. No entanto, é importante ressaltar que essa decisão pode ser contestada e está sujeita a recursos legais, o que pode atrasar o processo de pagamento.

Importância da consulta no Instituto Sigilo

A consulta no Instituto Sigilo é fundamental para que as pessoas possam verificar se estão na base de dados afetada pelo vazamento do “Auxílio Brasil”. Ao realizar a consulta, é possível confirmar se os dados pessoais foram expostos e se a pessoa tem direito à compensação de R$15.000.

Informações necessárias para a consulta

Ao acessar o site do Instituto Sigilo, é necessário preencher algumas informações pessoais para realizar a consulta. Os dados solicitados incluem nome completo, e-mail, CPF e número de telefone. Essas informações são essenciais para que o instituto possa verificar a elegibilidade da pessoa para receber a compensação.

Proteção de dados no Instituto Sigilo

O Instituto Sigilo pretende garantir a privacidade e a segurança dos dados pessoais dos cidadãos. Ao realizar a consulta, é importante estar ciente de que as informações fornecidas serão tratadas de forma confidencial e utilizadas exclusivamente para os fins da consulta e do processo de compensação.

Passos para realizar a consulta

Para realizar a consulta no Instituto Sigilo, siga os seguintes passos:

Acesse o site oficial do Instituto Sigilo. Preencha os campos solicitados com as informações pessoais, como nome completo, e-mail, CPF e número de telefone. Leia atentamente os termos da Política de Privacidade e os Termos de Uso e marque a opção de aceite. Clique no botão de consulta para verificar se você está na base de dados afetada pelo vazamento do “Auxílio Brasil”.

Ademais, a consulta no Instituto Sigilo é uma etapa importante para que as pessoas afetadas pelo vazamento de dados do “Auxílio Brasil” possam verificar se têm direito à compensação de R$15.000. Ao realizar a consulta, é possível obter informações sobre a elegibilidade para receber a compensação e contribuir para a proteção da privacidade e segurança dos dados pessoais.

No entanto, é importante estar ciente de que a decisão de pagamento está sujeita a recursos legais, o que pode atrasar o processo de compensação.