Inep divulga tema da redação da prova de reaplicação

O Inep divulgou oficialmente o tema da redação da prova de reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Milhares de estudantes de todas as regiões do país, que não conseguiram realizar a prova por algum motivo, estão tendo uma segunda oportunidade nesta terça-feira (12).

Para além deles, também hoje está sendo aplicada mais uma edição do Enem PLL, uma espécie de Exame Nacional voltado para as pessoas que estão cumprindo pena por algum motivo. As provas para os presos e para os estudantes que perderam o exame na data regular são basicamente as mesmas.

O tema redação do Enem

Nesta terça-feira (12), os candidatos estão realizando também a redação. Para este ano, o tema escolhido pelo Inep foi: “Desafios para a (re)inserção socioeconômica da população em situação de rua no Brasil”.

“A redação deve ser dissertativa-argumentativa, ou seja, as ideias defendidas precisam estar embasadas por explicações fundamentadas e com argumentações sobre o assunto. Para isso, é apresentada uma situação-problema, além de textos motivadores, a partir dos quais os conceitos devem ser desenvolvidos em até 30 linhas” , diz o Inep.

“As redações são avaliadas de acordo com cinco competências e a nota aferida pode chegar a mil pontos. Por outro lado, há critérios que conferem nota zero, como fuga ao tema, extensão total de até sete linhas, trecho deliberadamente desconectado do tema proposto, não obediência à estrutura dissertativo-argumentativa e desrespeito à seriedade do exame”, segue o Inep.

Para além da prova de redação, os candidatos também precisam resolver questões de linguagens, códigos e suas tecnologias; e ciências humanas e suas tecnologias, nesta terça-feira (12). A expectativa é de que aprova seja finalizada às 19h.

Os alunos que solicitaram tempo adicional e tiveram os seus pedidos aprovados terão uma hora a mais de prova. Toda a reaplicação ocorrerá no horário de Brasília.

População de rua no Brasil



O tema da redação não poderia estar mais em alta. Nesta segunda-feira (11), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lançou o “Plano Nacional Ruas Visíveis — pelo direito ao futuro da população de rua”. O projeto ganhou um aporte de quase R$ 1 bilhão do governo federal.

“A população de rua é um grupo heterogêneo que está nessa situação por diversos motivos. Ao mesmo tempo que queremos superar a rua, queremos exaltar as pessoas em situação de rua”, disse o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida.

Inscrições de 2024

O Exame Nacional do Ensino Médio conseguiu reverter a tendência de queda de inscrições que vinha se observando nos últimos anos. Dados oficiais divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) revelaram que em 2023, cerca de 3,9 milhões de pessoas se inscreveram para a realização do Enem.

O número é 13,1% maior do que o número de 2022. Em termos totais, estamos falando de um crescimento de pouco mais de 500 mil candidatos.

Mas é importante lembrar que mesmo que a queda tenha sido revertida em 2023, o fato é que o Enem segue longe dos seus melhores anos. Entre 2014 e 2016, por exemplo, o número de candidatos que se inscreviam para participar da prova costumava ultrapassar a marca dos 8 milhões.

Reaplicação do Enem

Apenas dois grupos de candidatos puderam solicitar a remarcação da prova. São eles:

Alunos prejudicados pela marcação do exame a mais de 30km de suas residências;

Alunos que pediram remarcação por problema de doença, ou de logística.

No primeiro caso, estamos falando de mais de 50 mil candidatos que foram alocados oficialmente em pontos muito distantes das suas residências. O tema virou polêmica, e o Ministério da Educação (MEC) decidiu dar mais uma oportunidade para os alunos que não conseguiram chegar ao local da prova.

Até aqui, a entidade não divulgou os motivos da reaplicação. Como dito, mais de 50 mil estudantes que haviam sido alocados em pontos distantes de suas casas tiveram o direito de solicitar a reaplicação. Como apenas 9.451 conseguiram este direito, não é possível cravar se os demais conseguiram realizar a prova mesmo em local distante, se eles decidiram não solicitar a reaplicação, ou se o Inep simplesmente negou os pedidos.