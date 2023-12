Influenciador supostamente morto pelo marido na frente da filha antes de se matar

Uma influenciadora teria sido baleada e morta pelo próprio marido, de forma perturbadora bem na frente de sua filha em um shopping center… antes de ele se matar.

33 anos Teresa Cachuela estava indo tomar café da manhã com sua filha em Honolulu, Havaí, na sexta-feira, quando seu ex-marido, de 44 anos, Jason Cacheulaveio até eles – atirando e matando Theresa com seu filho testemunhando o assassinato gráfico… de acordo com vários relatos.

A polícia local diz que Theresa, que tinha cerca de 20.000 seguidores no Instagram, foi declarada morta no local.

Após a provação mórbida, Jason também foi encontrado morto em uma residência, e os policiais estão investigando o que acreditam ser um assassinato seguido de suicídio.

Nas semanas anteriores ao tiroteio fatal de Theresa, ela supostamente entrou com um pedido e obteve uma ordem de restrição temporária contra Jason… depois que ele supostamente ameaçou se matar com uma faca enquanto sua filha estava presente.



De acordo com os relatos, Jason e Theresa concordaram com uma ordem de proteção de 1 ano… e como parte do acordo, Jason teve que entregar suas armas.