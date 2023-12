Influenciadores do “Jogo do Tigre”: a trajetória que levou de motoboy a proprietário de carros de luxo no Paraná

Nos últimos tempos, temos visto uma crescente onda de influenciadores ostentando riquezas e promovendo ganhos fabulosos em um jogo online conhecido como “Jogo do Tigre”. No entanto, por trás dessa aparente fortuna, existe um esquema criminoso de apostas que vem deixando vítimas no prejuízo. Um grupo de influenciadores do Paraná se envolveu nesse esquema, levando-os de motoboys a proprietários de carros de luxo. Neste artigo, vamos explorar em detalhes a trajetória desses influenciadores e como eles se envolveram nesse jogo ilegal.

O Surgimento do Jogo do Tigre

O Jogo do Tigre é um jogo online que promete ganhos fabulosos aos participantes. Supostos vencedores aparecem ostentando na internet, dirigindo carros de luxo e desfrutando de uma vida de riqueza. No entanto, por trás dessa fachada de sucesso, está um esquema criminoso de apostas que tem deixado vítimas no prejuízo. A polícia do Paraná iniciou uma investigação sobre esse jogo e descobriu uma rede de influencers que trabalham como aliciadores, contratados para atrair pessoas a apostar dinheiro no jogo.

A Atuação dos Influenciadores

Os influenciadores envolvidos no Jogo do Tigre utilizaram as redes sociais como plataforma para divulgar seus supostos ganhos e atrair mais participantes. Eles publicavam vídeos ostentando carros de luxo e afirmavam ter enriquecido rapidamente através do jogo. Com uma base de seguidores que chegava a 1 milhão, esses influenciadores ganhavam entre 5 mil e 15 mil reais por campanha de 7 dias. Eles davam dicas sobre como jogar, faziam promoções e rifas eletrônicas para conquistar mais participantes.

O Esquema do Jogo do Tigre

O jogo do Tigre é uma plataforma de apostas ilegais, sem regulamentação no Brasil. Os participantes se inscrevem, depositam dinheiro e fazem apostas, na esperança de obter grandes lucros. Existem variações desse jogo com outros animais, mas a finalidade é a mesma: atrair pessoas com a promessa de ganhos fáceis e rápidos. No entanto, esses jogos são considerados ilegais e de azar pelas autoridades brasileiras. Além disso, muitas vezes esses jogos são hospedados em sites fora do Brasil, dificultando ainda mais a ação das autoridades.

A Investida da Polícia

A divulgação ostensiva do enriquecimento repentino dos influenciadores despertou o interesse da polícia do Paraná, que iniciou uma investigação para desvendar o esquema do Jogo do Tigre. Os influenciadores, que antes eram motoboys e pessoas comuns, apareceram em um curto espaço de tempo com diversos carros importados e realizando viagens internacionais. A polícia prendeu Eduardo, Gabriel e Ricardo, apreendendo carros e dólares em espécie. Estima-se que o grupo tenha movimentado cerca de 12 milhões de reais em apenas 6 meses.



A Atuação dos Influenciadores no Maranhão

Além do grupo de influenciadores do Paraná, também há suspeitas de envolvimento de influenciadores do Maranhão no esquema do Jogo do Tigre. A polícia do Maranhão realizou uma operação e apreendeu mais de 1 milhão de reais em dinheiro, além de veículos importados. Os influenciadores do Maranhão também são investigados por suspeita de formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. A polícia acredita que esses influenciadores saiam do estado, mas influenciam sua base de seguidores, produzindo os mesmos efeitos nocivos do jogo.

Posicionamento dos Envovidos

A defesa dos influenciadores envolvidos no Jogo do Tigre afirma que eles não têm controle sobre a plataforma de jogos e são inocentes. Segundo eles, os influenciadores eram apenas contratados para divulgar as plataformas e atrair participantes. Os três influenciadores que estavam presos foram soltos recentemente. No entanto, as investigações continuam e eles ainda são suspeitos de participação no esquema criminoso.

Não se Deixe Enganar por Promessas de Ganho Rápido

O Jogo do Tigre é mais um exemplo de como influenciadores podem se envolver em esquemas criminosos para atrair pessoas a apostar dinheiro em jogos ilegais. A divulgação ostensiva do suposto enriquecimento repentino por meio desse jogo tem causado prejuízos a muitas vítimas. É importante que as autoridades continuem investigando e combatendo esse tipo de prática ilegal, protegendo assim a população de possíveis golpes. Além disso, é fundamental que os seguidores dos influenciadores estejam atentos e não se deixem enganar por promessas de ganhos fáceis e rápidos.