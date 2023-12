Inmetrics ABRE CARGOS presenciais e HOME OFFICE

A Inmetrics, empresa que atua com maestria técnica e excelência operacional, sempre buscando entender as necessidades dos clientes para criar e desenvolver os melhores produtos digitais, está na procura por novos colaboradores. Isto é, caso esteja buscando uma recolocação no mercado, verifique quais são as vagas abertas:

Analista de Banco de Dados Pleno (SQL SERVER E ORACLE) – Trabalho Remoto – Efetivo;

Analista de Banco de Dados Sênior (SQL SERVER E ORACLE) – Trabalho Remoto – Efetivo;

Analista de Devops SR (TURNO 3 – MADRUGADA) – Trabalho Remoto – Efetivo;

Analista de Infraestrutura Control-M SR – Trabalho Remoto – Efetivo;

Banco de Talentos – Posições Afirmativas (PCD) Barueri – SP e Remoto – Banco de talentos;

Especialista de SRE I – Trabalho Remoto – Efetivo: Trabalhar com times experientes de desenvolvimento e infraestrutura com foco em excelência técnica e resolução de problemas de alta complexidade;

Especialista em Arquitetura de Software (.NET) – HOME OFFICE – Barueri – SP e Remoto – Efetivo;

Product Owner SR – SP – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo.

Mais sobre a Inmetrics

Sobre a Inmetrics, é interessante deixar claro que a empresa nasceu em 2002, fundada por engenheiros, nos corredores da Unicamp. Durante esses 20 anos de história, seu maior compromisso sempre foi com o sucesso dos clientes. Acumula a experiência de mais de 25 milhões de horas em projetos de tecnologia, com forte presença e unidades no Brasil, Chile, Colômbia e República Dominicana.

Além disso, conta com pessoas apaixonadas por inovação com excelência técnica e muita troca de experiência, num ambiente ágil, diverso e colaborativo. Seu compromisso é gerar valor para todo o ecossistema de negócios transformando estratégias em resultados, construindo junto com os clientes, as capacidades necessárias para a transformação digital.

Por fim, a Inmetrics é reconhecida com a nota 4,4 no Glassdoor, um dos maiores sites de recrutamento e vagas do mundo, obtém a certificação de “Lugares Incríveis para Trabalhar” em 2021 e 2022, pesquisa oferecida pelo UOL e pela FIA para as maiores empresas do Brasil e em 2023 recebeu a Certificação do GPTW (Great Place to Work) consolidando ainda mais sua reputação como um ambiente de trabalho excepcional.

O que fazer para se candidatar?

Agora que a lista de vagas da Inmetrics já veio à tona, a candidatura ocorre de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página da Gupy. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



Você também pode gostar:

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!