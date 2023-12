‘Insatisfatório’: Lutadores reagem ao anúncio da luta de retorno de Conor McGregor no UFC

Conor McGregor já tem data marcada para seu retorno ao UFC.

Finalmente.

O ex-campeão de duas divisões anunciou no domingo que seu tão esperado confronto contra Michael Chandler está marcado para 29 de junho, como parte do pay-per-view anual da Semana Internacional da Luta do UFC. Um McGregor cacarejante afirmou em seu anúncio na mídia social que deseja que Chandler lute com 185 libras – uma exigência que Chandler rapidamente concordou.

McGregor, 35 anos, está provisoriamente vinculado a uma luta de volta no UFC contra Chandler desde que treinou contra o americano em O Lutador Final 31 no início de 2023. No total, “The Notorious” lutou no MMA apenas quatro vezes desde que conquistou o título dos leves do UFC com uma vitória sobre Eddie Alvarez em 2016, imprensando uma vitória sobre Donald Cerrone entre a derrota do título para Khabib Nurmagomedov e a volta a- derrotas por nocaute para Dustin Poirier. McGregor sofreu uma derrota brutal para Poirier em sua luta mais recente em julho de 2021, sofrendo uma perna quebrada a caminho de uma paralisação por nocaute técnico no primeiro round.

Confira abaixo como alguns colegas profissionais de McGregor reagiram às notícias de domingo.

Eu sempre disse que queria você no seu maior, no seu pior e no seu melhor. 185 ficaria bem em mim. -Michael Chandler (@MikeChandlerMMA) 31 de dezembro de 2023

Não se esqueça de quem era um peso pena natural que começou sua carreira no UFC lutando contra pesos galo escolhidos a dedo. -Michael Chandler (@MikeChandlerMMA) 31 de dezembro de 2023

Essa foi provavelmente a notícia de luta mais desanimadora de todos os tempos -Terrance McKinney (@twrecks155) 31 de dezembro de 2023