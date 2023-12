Inscrição para CNH GRATUITA LIBERADA Neste Estado

A oportunidade de receber uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) gratuitamente está aberta. Este programa permite que 5.000 futuros motoristas sejam habilitados sem qualquer custo. As inscrições podem ser realizadas online e o programa também permite adições de categorias de condução.

Requisitos para Participação

Existem alguns requisitos que os candidatos devem cumprir para participar deste programa. A lista de requisitos inclui:

Ter mais de 18 anos Saber ler e escrever Possuir CPF Comprovar residência em qualquer cidade da Paraíba Não estar respondendo a processo que impeça o candidato de possuir a CNH Possuir renda per capita familiar de até meio salário mínimo vigente e estar inscrito no Cadastro Único para programas sociais do governo federal ( CadÚnico ).

CNH Gratuita: Uma Iniciativa do Detran e Outras Secretarias

Este programa é uma iniciativa conjunta do Detran-PB, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano, Secretaria da Cidadania e Administração Penitenciária e Secretaria Estadual de Educação. O objetivo é oferecer habilitação gratuita para condução de ciclomotores (ACC) e a primeira CNH nas categorias A ou B. Além disso, o programa também permite a mudança de categoria para C, D ou E.

Distribuição das Vagas

A distribuição das vagas é feita da seguinte forma:

50% (1.500 vagas) são destinadas para inscritos no Cadastro Único do Programa são destinadas para inscritos no Cadastro Único do Programa Bolsa Família do Governo Federal.

15% (450 vagas) são destinadas para pessoas com renda familiar igual de no máximo um salário-mínimo e meio que comprovem que nunca tiveram emprego formal ou que estejam desempregados há mais de um ano.

20% (600 vagas) são destinadas para alunos matriculados na rede pública de ensino nos programas Pró-Jovem e Brasil Alfabetizado.

10% (300 vagas) são destinadas para pessoas egressas e liberadas do sistema penitenciário, bem como aqueles que tenham cumprido medida sócio-educativa de internação.

5% (150 vagas) são destinadas para beneficiários do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), inclusive os pequenos agricultores, assim como beneficiários de outros programas sociais.



Você também pode gostar:

As inscrições podem ser feitas pelo site oficial do programa e vão até o dia 17 de janeiro de 2024

Categoria A

Condutor de veículo motorizado de duas ou três rodas, com ou sem carro lateral;

Categoria ACC

Condutor de veículo motorizado de duas ou três rodas, com ou sem carro lateral, que não exceda 50CC;

Categoria B

Condutor de veículo motorizado cujo peso bruto total não exceda a 3500 Kg e cuja lotação não exceda a 8 lugares, excluído o do motorista;

Categoria C

Condutor de veículo motorizado utilizado em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda a 3500 Kg. Deve estar a habilitado a pelo menos um ano na categoria B.

Categoria D

Condutor de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, cuja lotação exceda a oito lugares, excluído o do motorista. Deve ter no mínimo um ano na categoria C ou dois anos na categoria B;

Categoria E

Condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadre nas Categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada, reboque, semi-reboque ou articulada, tenha 6000 Kg ou mais de peso bruto total, ou cuja lotação exceda a oito lugares, ou, ainda, seja enquadrado na categoria trailer. Tem de estar habilitado no mínimo um ano na categoria C.

Cronograma CNH GRATUITA