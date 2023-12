Inscrições para o programa Vale-Gás de 2024 foram divulgadas; Saiba como se inscrever

No próximo ano, o vale-gás enfrentará uma redução de R$ 44,3 milhões em investimentos. Isso está tornando cada vez mais competitiva a conquista de uma vaga dentro do programa.

O governo federal assegura a continuidade dos pagamentos e a seleção de novos beneficiários para 2024.

Inscrições para o vale-gás

Apesar do corte de investimentos, que visam alocar fundos para emendas parlamentares, as inscrições para o vale-gás de 2024 permanecem abertas. É possível que novas seleções ocorram em breve para o primeiro pagamento, portanto os interessados devem atualizar seus cadastros o quanto antes.

O valor depositado corresponde a 100% da média do botijão de gás de 13 kg. Para participar do programa, é necessário que um representante da família, com mais de 16 anos, siga os seguintes passos:

– Procurar o CRAS (Centro de Referência e Assistência Social) mais próximo;

– Solicitar a inscrição no Cadastro Único;

– Apresentar documento com foto, CPF e comprovante de endereço;

– Responder ao questionário socioeconômico.

Para aqueles já inscritos no CadÚnico, é possível procurar o CRAS apenas para a atualização de dados, se necessário.

Primeiro pagamento do vale-gás em 2024

O primeiro pagamento do vale-gás em 2024 está agendado para fevereiro. A ANP (Agência Nacional do Petróleo) determina o valor e deposita na conta do Caixa Tem em meses alternados.



Embora seja liberado no mesmo dia do Bolsa Família, não está diretamente ligado ao programa.

Os depósitos são realizados com base no final do NIS (Número de Identificação Social) do titular:

1- NIS final 1: 16 de fevereiro;

2- NIS final 2: 19 de fevereiro;

3- NIS final 3: 20 de fevereiro;

4- NIS final 4: 21 de fevereiro;

5- NIS final 5: 22 de fevereiro;

6- NIS final 6: 23 de fevereiro;

7- NIS final 7: 26 de fevereiro;

8- NIS final 8: 27 de fevereiro;

9- NIS final 9: 28 de fevereiro;

10- NIS final 0: 29 de fevereiro.

Mudanças no auxílio para 2024

O Governo anuncia mudanças no Auxílio Gás para 2024, surpreendendo com um novo valor. Ao longo do histórico desse auxílio, houve alterações que demandam atenção.

Informações indicam que, embora o benefício seja mantido no próximo ano, seu valor sofrerá mudanças significativas. Enquanto anteriormente o auxílio cobria integralmente o custo de um botijão de gás, a partir de 2024, ele passará a cobrir apenas 50% desse valor.

O primeiro pagamento do Auxílio Gás em 2024 está previsto para fevereiro, já que o programa opera de forma bimestral, fornecendo um pagamento a cada dois meses. Após o último benefício de 2023, programado para dezembro, o próximo depósito ocorrerá apenas em fevereiro.

Valor do benfício

O Governo Federal determinará o valor do benefício após um estudo minucioso sobre a média de preço do botijão de 13kg. Após essa análise, o governo anunciará oficialmente o montante a ser concedido.

Sobretudo, os pagamentos são realizados por meio da poupança social do Caixa Tem e, geralmente, seguem o calendário do Bolsa Família em relação aos critérios para se tornar beneficiário do programa e realizar a inscrição para o Vale-Gás.

Ainda mais, o Governo Federal seleciona automaticamente as famílias beneficiadas com base nos dados do CadÚnico. É crucial comparecer ao CRAS e apresentar os dados corretos para manter as informações familiares atualizadas.

Após esse procedimento, se a família estiver de acordo com as regras do programa, o auxílio a incluirá na lista de beneficiários.

Importância do auxílio-gás

Num contexto econômico desafiador e difícil, a solidariedade e o suporte aos mais necessitados têm representado uma esperança para inúmeras famílias brasileiras. O programa Auxílio-Gás, estabelecido pelo Governo Federal, é um exemplo claro disso.

Contudo, esse benefício desempenha um papel crucial no atendimento das necessidades básicas de muitas pessoas, sendo fundamental para mitigar significativamente as dificuldades socioeconômicas que enfrentam.

Portanto, o Vale-Gás, uma iniciativa do Governo Federal, visa subsidiar o valor de um botijão de gás de 13 kg. Criado para auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade econômica, tornou-se um suporte essencial para lares enfrentando períodos de incerteza financeira.

Conforme informações recentes, está prevista a continuidade desse benefício para o próximo ano.