Insomniac Game Studio hackeado, projeto Wolverine vazado em violação

A Insomniac, uma das fabricantes de videogames mais bem-sucedidas do mundo, foi recentemente vítima de um hack massivo… e partes do tão aguardado jogo Wolverine estavam entre os tesouros de material vazados na violação.

De acordo com vários relatórios, hackers do grupo de ransomware Rhysida conseguiram obter acesso a mais de 1,3 milhão de arquivos, representando quase 1,7 terabytes de dados, que incluíam mapas e até mesmo jogabilidade do jogo inspirado na Marvel. Datas de lançamentos futuros, incluindo Homem-Aranha 3, também estiveram entre os vazamentos… que chegaram a expor informações pessoais de alguns funcionários da Insomniac.