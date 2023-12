INSS abre processo seletivo com 1.600 vagas; veja quem pode participar

Edital de processo seletivo recebe inscrições até o dia 31 de dezembro de 2023.

Oportunidades abertas para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O órgão anunciou a abertura de 1.600 vagas de estágio em um novo processo seletivo destinados a estudantes que estejam cursando nível médio/técnico e superior em diversas cidades do país.

A organização da seleção está sob a responsabilidade do CIEE.

Confira mais informações.

Quais são as vagas?

Ao todo, o INSS oferece 1.600 vagas para estagiário. Desse total, 30% das vagas são destinadas a candidatos negros e outras 10% das vagas são reservadas a candidatos com deficiência.

Confira a disponibilidade de vagas por curso a seguir:

Nível médio/técnico

Técnico em Recursos Humanos;

Técnico em Administração;

Técnico em Contabilidade;

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas;

Técnico em Eletrotécnica integrado ao ensino médio.



Você também pode gostar:

Nível superior completo

Ciência da Computação;

Ciências Contábeis;

Arquivologia;

Arquitetura e Urbanismo;

Direito;

Administração;

Comunicação Social – Jornalismo;

Engenharia de Produção;

Design;

Ciências Sociais;

Ciências Econômicas;

Comunicação Social – Publicidade e Propaganda;

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas;

Sistemas de Informação;

Pedagogia;

Tecnólogo em Recursos Humanos;

Psicologia;

Engenharia de Redes de Comunicação;

Serviço Social;

Turismo;

Relações Internacionais;

Letras;

Engenharia da Computação;

Tecnologia em Rede de Computadores;

Engenharia Civil;

Engenharia Mecânica;

Tecnólogo em Gestão Pública;

Bacharel em Segurança Publica.

Os valores oferecidos pelo INSS variam entre R$ 486,05 a R$ 1.125,69 dependendo da escolaridade do estudante.

As vagas de nível médio/técnico oferecem bolsas que vão de R$ 486,05 a R$ 694,36 para uma jornada de trabalho que varia entre 20 a 30 horas semanais.

Já para os cargos de nível superior, as bolsas variam entre R$ 787,98 a R$ 1.125,69 para uma jornada de trabalho entre 20 a 30 horas semanais.

Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar os seguintes requisitos:

Ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos completos, conforme previsto no §5º do art. 7º da Resolução nº 1 do CNE/CEB, de 21 de janeiro de 2004 (Conselho Nacional de Educação);

Ser brasileiro(a) nato(a), naturalizado(a) ou estrangeiro(a) com visto permanente no país;

Estar em dia com as obrigações eleitorais, quando maior de 18 anos e das obrigações militares, quando do sexo masculino maior de 18 anos;

Está regularmente matriculado, com frequência efetiva nos cursos vinculados ao ensino público ou particular nas Instituições de Ensino de nível médio, técnico ou superior, observando política de Estágio de cada Instituição de Ensino e em consonância com a Lei 11.788/08, em especial o Art. 1º § 2º da mencionada legislação;

Residir na mesma cidade do local de estágio escolhido.

Como se inscrever?

Os interessados em participar do processo seletivo do INSS têm até o dia 31 de dezembro de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site do CIEE.

As inscrições são gratuitas.

Quais as etapas de seleção?

O processo seletivo para o INSS contará com as seguintes etapas:

1º Fase: Pré Inscrição – Os candidatos interessados no processo seletivo deverão efetuar sua Pré-inscrição, que é gratuita, pelo site do CIEE;

2ª fase: Processo seletivo no Instituto Nacional do Seguro Social – INSS: Os candidatos habilitados serão convocados conforme a disponibilidade das vagas

Clique aqui para acessar o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.