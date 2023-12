INSS alcança menor tempo de espera para benefícios desde janeiro

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou que encerrou o mês de novembro com um notável marco: um tempo médio de espera de apenas 55 dias para a concessão de diversos benefícios, tais como aposentadorias, pensões, salários-maternidade e auxílios. Segundo o órgão, este é o menor prazo registrado desde janeiro deste ano.

A redução no tempo de espera representa uma significativa melhoria no atendimento aos segurados, destacando os esforços do INSS para otimizar e agilizar os processos internos. Essa conquista é resultado de medidas implementadas para aprimorar a eficiência operacional, garantindo um serviço mais rápido e eficaz aos beneficiários.

Tempo de espera por benefícios no INSS

Como já dito anteriormente, o Instituto Nacional do Seguro Social registrou uma queda no tempo de espera para a concessão de benefícios do INSS, comparando novembro de 2023 com o mesmo período em 2022. De acordo com dados divulgados pelo instituto, o prazo médio diminuiu em 30%, passando de 79 dias para os atuais 55 dias.

Apesar da notável redução, a média de espera ainda está consideravelmente acima do limite estabelecido pela legislação previdenciária, que prevê um prazo máximo de 45 dias. O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, reafirmou seu compromisso de encerrar o ano de 2023 com uma média de espera de 45 dias, alinhada com os parâmetros legais.

Além disso, o ministro Carlos Lupi apresentou uma meta mais ambiciosa para o ano de 2024, com a intenção de reduzir o prazo médio de espera para 30 dias. Essa projeção, no entanto, é questionada pela Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais (ANMP), que destaca desafios operacionais e estruturais que podem dificultar a consecução desses objetivos.

Medidas para reduzir a espera

O INSS afirma que a redução no tempo de espera para a concessão de benefícios está diretamente relacionada às medidas adotadas visando otimizar e modernizar o processo de atendimento aos segurados. Um exemplo disso é a implementação do novo sistema denominado Atestmed, que simplifica o processo de requerimento de auxílio-doença por meio do site ou do aplicativo Meu INSS.



Você também pode gostar:

O Atestmed permite a substituição da perícia presencial pela análise documental. Dessa forma, laudos e atestados médicos digitalizados enviados pelos segurados são analisados à distância, resultando em uma significativa agilização do atendimento, eliminando a necessidade de exames presenciais.

Além disso, o INSS demonstra comprometimento em ampliar o acesso aos serviços previdenciários, especialmente para aqueles que não possuem acesso à internet. Recentemente, o instituto passou a permitir a entrega de laudos e atestados diretamente nas agências da Previdência Social. Nesse formato, o atendimento é realizado por um servidor, garantindo que os trabalhadores que não dispõem de acesso online também possam usufruir dos benefícios dessa modernização.

Para agilizar o processo de concessão de benefícios, o INSS também tem investido em mutirões de atendimento focados em avaliações sociais e perícias médicas. De acordo com o instituto, nos últimos meses, de agosto a novembro deste ano, foram concedidos 16.946 benefícios por incapacidade.

A estratégia de mutirões reforça o compromisso do INSS em enfrentar os desafios relacionados à fila de pedidos, especialmente para o Benefício de Prestação Continuada (BPC) destinado a pessoas com deficiência. Essa iniciativa visa proporcionar um atendimento mais ágil e eficaz, atendendo às necessidades dos cidadãos.