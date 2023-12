INSS anuncia reajuste dos pagamentos para aposentados e pensionistas; confira os valores

O governo federal oficializou o tão aguardado reajuste salarial destinado aos aposentados e pensionistas vinculados ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A abrangência desse aumento abraça os 39 milhões de beneficiários que recebem pagamentos provenientes da Previdência Social, promovendo uma perspectiva otimista para o ano de 2024.

Embora os montantes do reajuste variem, o Ministério da Previdência Social planeja lançar um decreto oficializando os valores específicos no início de janeiro do próximo ano.

No entanto, informações cruciais já foram confirmadas, permitindo antever o incremento salarial que será aplicado aos aposentados e pensionistas do INSS.

A expectativa é que o anúncio oficial do reajuste proporcione clareza sobre os percentuais e as bases consideradas para os cálculos, fornecendo assim uma visão mais completa sobre os impactos dessa medida nos rendimentos dos beneficiários.

Entretanto, informações cruciais confirmadas recentemente já permitem uma visão geral sobre o incremento salarial previsto

Então, detalhes adicionais sobre esse importante desenvolvimento estão disponíveis no texto a seguir.

Variação nos salários de aposentados e pensionistas do INSS em 2024



A partir do próximo dia primeiro de janeiro, os brasileiros poderão contar com um aumento no salário mínimo, que passará a ser de R$ 1.412,00.

Este reajuste, de 6,8%, segue as diretrizes estabelecidas pelo Congresso Nacional, as quais determinam que o cálculo seja realizado considerando a inflação do ano anterior somada à variação positiva do Produto Interno Bruto (PIB) nos últimos dois anos.

O montante recebido por aposentados e pensionistas do INSS está intrinsecamente ligado a esse reajuste anual. Além disso, outro fator é fundamental: a contribuição ao longo de suas trajetórias profissionais.

Em outras palavras, o valor mensal descontado de seus salários ao longo da carreira tem um impacto direto nos benefícios de aposentadoria, auxílio temporário ou pensão destinados aos dependentes.

Diferentes grupos de contribuintes apresentam características específicas em relação aos seus benefícios previdenciários.

Alguns, como os Micro Empreendedores Individuais (MEI), empregadas domésticas e donas de casa de baixa renda, recebem um valor fixo equivalente ao piso estabelecido pelo INSS.

Isso implica que esses segmentos populacionais sempre terão seus benefícios ancorados nesse patamar.

É importante compreender se o salário individual se equipara ao piso ou ultrapassa esse valor para determinar o montante a ser recebido no próximo ano.

Dessa forma, o piso do INSS em 2024 está estabelecido em R$ 1.412,00, tendo um acréscimo de R$ 92 em comparação a 2023.

Ademais, para aqueles que percebem salários superiores ao piso, está previsto um reajuste de 3,85%, alinhado à inflação do ano corrente.

Vale ressaltar que o piso do INSS também é o valor destinado aos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Como verificar o valor atualizado do seu salário do INSS?

A partir do pagamento referente ao mês de janeiro, os beneficiários do INSS, sejam aposentados ou pensionistas, experimentarão um acréscimo e uma modificação em seus vencimentos.

Para proporcionar uma visão precisa de quanto será depositado em suas contas, será possível realizar a consulta online cerca de 10 dias antes do início do calendário, a partir do dia 25 de janeiro.

Confira o passo a passo para acessar essa informação importante:

Antes de tudo, faça login no aplicativo Meu INSS; Em seguida, no menu, localize a opção “Extratos”; Depois, selecione a opção “Extrato de Pagamentos”; Utilize o filtro para buscar informações referentes a “Janeiro/2024”; Pronto! Agora você terá acesso ao valor exato e à data de liberação do seu benefício.

Enfim, não deixe para última hora. Mantenha-se informado e garanta total transparência sobre o seu salário do INSS.

Além dos benefícios previdenciários, quais outros programas sofrerão reajustes?