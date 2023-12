INSS: Aposentadoria Especial Liberada sem Perícia Médica!

Caros leitores, temos uma notícia fresquinha para compartilhar com vocês! O INSS tomou uma decisão que promete facilitar o processo de aposentadoria especial para trabalhadores que exercem ou exerceram atividades prejudiciais à saúde. Agora, é possível obter a aposentadoria especial sem a necessidade de perícia médica. Neste artigo, vamos apresentar todos os detalhes sobre essa nova medida do INSS, que traz mais simplicidade e agilidade ao processo.

O que é a aposentadoria especial e quem tem direito?

Antes de entrarmos nos detalhes das novas regras, é importante entendermos o que é a aposentadoria especial e quem tem direito a esse benefício. A aposentadoria especial é concedida aos trabalhadores que, devido às condições de suas funções, são expostos a riscos físicos, químicos ou biológicos, como ruídos excessivos, calor extremo e radiação.

Esses trabalhadores possuem o direito de se aposentar com menos tempo de contribuição em comparação às outras categorias. O tempo de contribuição varia de acordo com o grau de exposição, podendo ser de 15, 20 ou 25 anos. Além disso, a aposentadoria especial não é afetada pelo fator previdenciário, o que garante um benefício com valor integral.

Novas regras para aposentadoria especial

Anteriormente, para obter a aposentadoria especial, era necessário passar por uma perícia médica. No entanto, o INSS anunciou recentemente uma medida que simplifica esse processo e elimina a necessidade de realização da perícia.

A Emenda Constitucional nº 103, conhecida como Reforma da Previdência, alterou as regras de acesso à aposentadoria especial. No entanto, foi estabelecida uma regra de transição para os trabalhadores já filiados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

Documentos necessários para solicitar

Com as novas regras, não é mais necessário passar pela perícia médica, mas é preciso apresentar documentos que comprovem a exposição às atividades nocivas. Os documentos necessários são:



Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP): fornecido pelos empregadores, o PPP é um documento essencial que contém informações sobre as atividades exercidas pelo trabalhador e os riscos a que ele estava exposto. Código da Classificação Internacional de Doenças (CID): é importante apresentar o CID relacionado às doenças ou lesões decorrentes da exposição a fatores nocivos. Laudo médico: o laudo médico deve conter informações detalhadas sobre as condições de trabalho e os riscos a que o trabalhador estava exposto, além de confirmar as doenças ou lesões decorrentes dessa exposição. Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT): nos casos em que o benefício é resultado de acidentes de trabalho, é necessário fornecer a CAT.

É importante ressaltar que todos os documentos apresentados serão analisados pelo INSS para verificar a procedência do direito ao benefício.

Como solicitar a aposentadoria especial sem realizar a perícia médica?

Para solicitar a aposentadoria especial sem a necessidade de perícia médica, o trabalhador deve seguir alguns passos dentro da plataforma “Meu INSS”. É possível anexar os documentos solicitados, como o PPP, CID, laudo médico e CAT, em formatos específicos e com tamanho máximo de 5 MB cada.

A plataforma “Meu INSS” é uma ferramenta importante para facilitar o acesso aos serviços oferecidos pelo INSS. Além de solicitar a aposentadoria especial, é possível acompanhar o andamento do processo, fazer agendamentos, obter extratos de contribuições, entre outros serviços.

Mudança facilitadora na vida do trabalhador

Com a nova medida do INSS, o processo de obtenção da aposentadoria especial se tornou mais simples e rápido. Agora, os trabalhadores que exercem ou exerceram atividades prejudiciais à saúde não precisam mais passar pela perícia médica, bastando apresentar os documentos comprobatórios da exposição aos fatores nocivos.

É importante destacar que a aposentadoria especial é um direito dos trabalhadores que atuam em condições de risco, e essas novas regras visam simplificar o acesso a esse benefício tão importante. A plataforma “Meu INSS” é uma aliada nesse processo, facilitando a solicitação e o acompanhamento da aposentadoria especial.

Portanto, marque em sua agenda essa mudança facilitadora na vida do trabalhador. O INSS está empenhado em amenizar a burocracia e auxiliar aqueles que mais precisam.