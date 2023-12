INSS diminuirá tempo de espera por benefício para 45 dias

Na última segunda-feira, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, falou sobre a fila de espera do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). De acordo com ele, o objetivo é que os cidadãos esperem por no máximo 45 dias depois de fazerem pedido por benefício.

A fila de espera, ou seja, a quantidade de pessoas que aguardam uma resposta do INSS e o tempo que demora para esta resposta é uma pauta urgente. Isto é, visto que traz vários prejuízos aos segurados que estão justamente precisando do apoio com certa urgência.

Nesse sentido, diferentes membros do governo vêm se manifestando sobre o assunto, indicando que a situação vai mudar. Segundo o ministro Carlos Lupi, o tempo de espera em 2023 vem caindo e deve terminar o ano na marca de 45 dias.

Tempo de espera do INSS diminuiu?

De acordo com o ministro da Previdência social, o tempo médio que cada cidadão fica na fila de espera do INSS fechará em 45 dias até o fim deste ano.

A diminuição deste período vem ocorrendo durante todo o ano de 2023. O último número que se tem é de que o tempo chegou a 49 dias em média no mês de novembro, segundo o ministro.

Contudo, esta informação não consta no Portal da Transparência. Em dados formais, o último tempo médio segundo o Boletim Estatístico da Previdência Social de setembro, é de 57 dias. Isto é, o que ainda é um tempo recorde desde 2020. Neste mês, ainda, eram 1,6 milhão de pedidos em análise.

O ministro indica que com mais servidores públicos e com o Programa de Enfrentamento da Fila será possível chegar ao tempo médio de 45 dias de espera ainda em 2023.



“Em São Paulo, a média de espera é de 32 dias. No Rio de Janeiro, está perto de 40.Em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, abaixo dos 40. No Norte e no Nordeste, ainda é maior — alguns estão entre 50 e 48 dias. Vamos chegar em 31 de dezembro, quando termina o ano, na média de 45 dias. Está muito próximo”, declarou.

INSS criou Programa de Enfrentamento à Fila

Com o objetivo de diminuir a fila de espera do INSS, o Ministério da Previdência Social implementou novas medidas.

Nesse sentido, uma das ações que o governo vem trabalhando é o aumento de perícias médicas por mês. Isto é, que faz parte do Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social, o qual busca acelerar a análise dos pedidos.

Para incentivar a maior celeridade das perícias iniciou-se o pagamento de bônus de produtividade para os servidores da área. Além disso, para analisar as solicitações de benefícios e na execução das perícias, estes servidores contam com jornadas regulares de trabalho.

“O número de benefícios previdenciários equivalentes a um salário mínimo (R$ 1.320) passou de 39 milhões. O número de pessoas beneficiadas com aposentadorias, pensões e demais auxílios chegou a 39.036.865 em novembro, ante 38.901.879 de outubro”, declarou o Ministério.

Outra medida que auxilia aceleração das análises é o uso de atestados médicos em situações específicas. Assim, não há necessidade da perícia, sendo suficiente o documento de profissionais da medicina e da odontologia, por exemplo.

Um dos sistemas que colabora nestes atestados é o Atestmed, ou seja, que promove o atendimento remoto.

Quais foram as mudanças?

Com o Programa de Enfrentamento à Fila, o INSS adotou novas medidas como, por exemplo:

Possibilidade de realizar perícia médica de forma remota;

Criação de um comitê para monitoramento e avaliação dos resultados;

Pagamento de bônus aos servidores no valor de R$ 68 por tarefa ou de R$ 75 por perícia no caso dos médicos peritos;

Aceitação de atestados e laudos médicos ou odontológicos.

Assim, o objetivo é que o INSS consiga realizar a análise de pedidos dos segurados dentro do tempo legal de 45 dias. Nos últimos anos, esse tempo aumentou, ficando bem maior do que o estabelecido pela lei.

INSS irá usar inteligência artificial

Outra medida que o INSS poderá se valer para diminuir o tempo de espera das fila é o uso de inteligência artificial.

De acordo com o presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, além de diminuir a fila, o recurso também previne fraudes.

Isto é, considerando a possibilidade de pedido do auxílio-doença pelo sistema Atestmed.

“A inteligência artificial é uma necessidade. O médico perito não tinha um banco de dados para comparar a letra do atestado, saber se fugia do padrão. A inteligência artificial vai sendo alimentada e consegue comparar estes padrões”, explicou.

Portanto, o mecanismo poderá identificar, por exemplo:

Dados do hospital;

Estado de emissão do atestado;

Número do CRM (Conselho Regional de Medicina); e

Assinaturas dos profissionais.

Ademais, Alessandro Stefanutto entende que a alternativa também será interessante em termos de gastos públicos.

“Além de melhorar fila, com esta interferência da tecnologia, melhoro o gasto, gasto menos”, declarou.

O uso do Atestmed começou em setembro de 2023 e, segundo o INSS, o prazo médio de concessão de benefícios passou de 150 para 50 dias.

Atestado médico eletrônico auxilia no processo

Agora, considerando que o INSS já se utiliza do Atestmed, o objetivo, no que diz respeito ao auxílio-doença, é começar a usar o atestado eletrônico.

“Com o atestado eletrônico, o auxílio-doença vai ser entregue em minutos. A pessoa sai da sala do SUS, entra no aplicativo ou vai na agência, nosso sistema já busca no DataSUS, e o benefício é rapidamente concedido”, explicou o presidente do INSS.

Portanto, Alessandro Stefanutto entende que a inteligência artificial, junto do atestado eletrônico, será essencial para melhorar o serviço. Isto é, considerando que a análise de padrões que a IA consegue realizar evita fraudes.

Nesse sentido, com o objetivo de implementar a inteligência artificial, o INSS já vem conversando com outras empresas, como a Dataprev, por exemplo. Isto é, a qual é “parceira estratégica do Governo Federal na manutenção e ampliação de iniciativas de digitalização, automação de processos e transformação digital dos serviços públicos”.

Por fim, outro passo importante é a ampliação de servidores públicos. Neste ano ocorreu a convocação de 1.250 servidores e espera-se convocar mais 1.800 em 2024.