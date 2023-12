INSS emite IMPORTANTE comunicado sobre realização de perícias médicas; Confira

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) oferece a possibilidade de realizar a perícia do benefício por incapacidade no conforto do lar ou mesmo no ambiente hospitalar para aqueles que se encontram acamados. Essa medida visa facilitar o acesso aos benefícios previdenciários, garantindo que indivíduos em situações especiais não enfrentem dificuldades adicionais para obter o suporte necessário.

Para usufruir deste serviço, basta que, no dia e hora previamente agendados para a perícia na agência do INSS, um representante do segurado compareça em seu lugar. É imprescindível que esse representante esteja de posse de documentação que comprove a internação hospitalar ou a impossibilidade de locomoção do beneficiário da residência até a agência do INSS, além dos documentos de identificação habituais.

A decisão sobre a viabilidade da perícia externa, que pode ocorrer no domicílio do segurado, em ambiente hospitalar ou mesmo em outro local, como em outro município, fica a cargo do perito médico. A análise dessas circunstâncias específicas permite ao INSS garantir que a concessão do benefício seja feita de maneira justa e eficiente, atendendo às necessidades individuais de cada segurado.

Alternativa de perícia domiciliar ou hospitalar

A opção de realizar a perícia em ambiente domiciliar ou hospitalar é uma medida que visa atender às necessidades específicas dos segurados em condições especiais. Essa informação crucial é sempre destacada no comprovante de agendamento dos benefícios por incapacidade, assegurando que os beneficiários estejam cientes dessa opção de atendimento.

Uma dúvida comum que surge é se o segurado pode se dirigir à agência utilizando uma maca para ser atendido. De acordo com o INSS, em nenhuma circunstância, o segurado é obrigado a comparecer à perícia em ambulâncias, veículos especiais ou utilizando uma maca. Essa medida visa proteger a integridade física e a privacidade do segurado, reconhecendo a importância de um atendimento digno e respeitoso.

Além disso, dependendo da gravidade da situação clínica do segurado, a exposição a deslocamentos desnecessários pode representar riscos significativos, incluindo a possibilidade de agravamento da condição de saúde ou mesmo risco de vida para o requerente. Assim, a opção pela perícia domiciliar ou hospitalar é uma medida que prioriza a segurança e o bem-estar dos beneficiários do INSS.

Saiba como solicitar a perícia do INSS



Para iniciar o processo, o segurado deve requerer o auxílio-doença agendando uma perícia médica presencial, seja pela internet ou através da Central 135, com a ligação sendo gratuita. Caso, na data agendada, o segurado não possa comparecer devido a internação hospitalar ou restrição ao leito, um familiar ou amigo pode tomar providências em seu lugar.

A solicitação de perícia domiciliar será submetida à análise do médico perito, que providenciará o agendamento do atendimento no local desejado. Importante ressaltar que, conforme informações fornecidas pelo INSS, não é necessário que o representante do segurado possua procuração para realizar esse procedimento.

Essa iniciativa visa tornar o acesso aos benefícios por incapacidade mais flexível e adaptado às necessidades dos segurados, garantindo que mesmo em situações adversas, o processo seja conduzido de maneira eficaz e com a devida consideração às condições de saúde dos beneficiários do INSS. Mais informações sobre a solicitação da perícia médica residencial ou hospitalar podem ser obtidas nos canais oficiais do Instituto Nacional do Seguro Social.